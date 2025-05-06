Московский Кремль будет закрыт для посетителей 7-9 мая
Московский Кремль будет закрыт для посетителей в период с 7 по 9 мая из-за проведения праздничных мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на Федеральную службу охраны РФ.
Возможно также введение ограничений в работе Александровского сада, который расположен вдоль кремлевской станы. Кроме того, 10 мая церемония развода пеших и конных караулов президентского полка на Соборной площади проводиться не будет.
Ранее мэрия столицы сообщала об ограничениях на указанные даты в работе транспорта и мобильного интернета.
15 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что на парад Победы в Москву приедут более 20 глав государств и правительств. Он добавил, что российская сторона будет рада видеть всех, кто готов отмечать юбилей Победы.
Ряд зарубежных лидеров уже подтвердили свое участие в параде Победы. Среди них президент Белоруссии Александр Лукашенко, руководители Таджикистана и Азербайджана Эмомали Рахмон и Ильхам Алиев, а также лидер Республики Сербской (энтитет БиГ) Милорад Додик, глава Палестинской национальной автономии Махмуд Аббас, президент Венесуэлы Николас Мадуро и др.