Московский Кремль будет закрыт для посетителей 7-9 мая

Московский Кремль будет закрыт для посетителей в период с 7 по 9 мая из-за проведения праздничных мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на Федеральную службу охраны РФ.