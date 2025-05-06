Сколько стоит украшение муниципалитетов к 9 мая

Затраты на проведение различных праздников изначально закладываются в бюджет в начале каждого года и региональные власти распределяют их между муниципалитетами, говорит президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков. Но конкретно не устанавливается, что именно городские администрации должны организовать, поэтому формат праздников зависит как от бюджета, так и от уровня фантазии, уточнил он. При обустройстве городов мэрии стараются удовлетворить потребности населения, у которой есть запрос на праздник, а с другой – не раздражать потенциальных недовольных, рассуждает Гращенков. И конечно, муниципалитеты дают сигнал начальству, потому что праздники имеют важное политическое значение, отметил эксперт. 9 Мая, как правило, носит «грандиозный характер» и поэтому требует соответствующих ресурсов, говорит политолог Александр Немцев. Малые же населенные пункты в основном украшают своими силами без размещения лотов на сайте госзакупок, добавил он. «9 Мая – это основной праздник, ему уделяется большое количество внимания, и в том числе со стороны президента. Поэтому плох тот муниципалитет, который плохо отпразднует День Победы», – резюмировал политолог.