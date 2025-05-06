Сколько стоит украшение муниципалитетов к 9 мая

Сколько стоит украшение муниципалитетов к 9 маяФормат праздника зависит как от бюджета, так и от фантазии местных властей
Муниципалитеты с конца апреля начали активно размещать на портале госзакупок тендеры на услуги по проведению праздничных мероприятий к 9 Мая, организацию салютов и оформление территорий тематическими украшениями, обратили внимание «Ведомости». Заказчиками в основном выступают органы местного самоуправления или муниципальные учреждения, следует из информации на сайте госзакупок.
Например, администрация Владикавказа закупила пакет услуг ко Дню Победы за 4,4 млн руб. В тендер входит, в частности, установка светодиодного экрана «Победа» для кинотеатра под открытым небом, где будут показывать фильмы военной тематики. Также планируются праздничный концерт, выступление оркестров и хоровых коллективов с репертуаром песен военных лет, тематические мероприятия в центральном парке (мастер-классы, фотозоны, выставки ко Дню Победы, военно-патриотические площадки), военный салют, «трамвай Победы» (в салоне будут показывать фильмы о Великой Отечественной войне) и полевая кухня, говорится в техническом задании.
Департамент финансов Сыктывкара закупил к 9 Мая «малые архитектурные формы» на 17 млн руб., в частности фотозоны со звездой, цифрой 9 и георгиевской лентой на подиуме и фотозону в виде листа отрывного календаря 9 мая 1945 г. с флагами на подиуме, два куба с символикой празднования Победы в Великой Отечественной войне, две звезды в виде арки, стойки с флагами. Администрация Нерюнгри (Якутия) 22 апреля опубликовала закупку на 5 млн руб. на оказание услуг по предоставлению комплектов звукового и светового оборудования для проведения мероприятия, посвященного празднованию 80-летия Победы 9 мая 2025 г. В услуги также входит доставка оборудования, монтаж/демонтаж, коммутация и подключение.
В Люберцах (Московская обл.) проведут праздничные и культурно-массовые мероприятия для жителей за 4 млн руб. Будут, в частности, представления на сцене, тематические шатры, сувениры (тематические значки и магниты), флаги, уточняется в техзадании. Также организуют «гастрономическую точку» с горячей гречневой кашей, тушенкой и чаем. В Уссурийске (Приморский край) установят восемь колонн с тематическими баннерами и прожекторами, а также фотозоны с арт-объектами в виде самолетов Ил-2 и Ла-7. Это обошлось городу чуть больше чем в 2,5 млн руб.
Самый важный праздник
Среди закупок есть и менее дорогостоящие тендеры. Например, мэрия Новороссийска (Краснодарский край) 15 апреля закупила на 156 729 руб. флаги для декоративного оформления южного внутригородского района к праздничным мероприятиям 9 мая. Судя по представленным эскизам в документах к закупке, это будут красные флаги с георгиевской ленточкой, а также с цветами и надписью «9 мая». Администрация Балтийска (Калининградская обл.) закупила на 208 000 руб. изделия для украшения города – подвесные георгиевские ленты – к празднику по муниципальной программе «Культура Балтийского муниципального района на 2021–2025 гг.». Муниципальное учреждение «Центр закупок и развития социальных инициатив Курска» (уполномоченный орган, который занимается определением поставщиков для заказчиков) 21 апреля опубликовало тендер на установление трех конструкций «Салют», необходимых для проведения общегородского весеннего праздника в 2025 г., посвященного 9 Мая. Закупка обошлась примерно в 1,2 млн руб. Информационное агентство Волгограда (подведомственно администрации города) 22 апреля опубликовало тендер на праздничное оформление территорий на 210 000 руб. Оно предполагает установку флагштоков и почти пятиметровой металлической звезды с надписью «9 мая. С Днем Победы!».
Праздничное оформление улиц – это важный элемент, когда речь идет о важных общенациональных торжествах, отмечает глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин. Основная цель – подчеркнуть соответствующее общественным ожиданиям значение праздника через формирование настроения и общие эмоции, уточнил он. «Очевидно, празднование Дня Победы имеет определенные традиции (мероприятия, смыслы, культурная составляющая), и это важно учитывать при проектировании как оформления улиц, так и различных мероприятий в целом», – добавил Костин.
Затраты на проведение различных праздников изначально закладываются в бюджет в начале каждого года и региональные власти распределяют их между муниципалитетами, говорит президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков. Но конкретно не устанавливается, что именно городские администрации должны организовать, поэтому формат праздников зависит как от бюджета, так и от уровня фантазии, уточнил он. При обустройстве городов мэрии стараются удовлетворить потребности населения, у которой есть запрос на праздник, а с другой – не раздражать потенциальных недовольных, рассуждает Гращенков. И конечно, муниципалитеты дают сигнал начальству, потому что праздники имеют важное политическое значение, отметил эксперт. 9 Мая, как правило, носит «грандиозный характер» и поэтому требует соответствующих ресурсов, говорит политолог Александр Немцев. Малые же населенные пункты в основном украшают своими силами без размещения лотов на сайте госзакупок, добавил он. «9 Мая – это основной праздник, ему уделяется большое количество внимания, и в том числе со стороны президента. Поэтому плох тот муниципалитет, который плохо отпразднует День Победы», – резюмировал политолог.