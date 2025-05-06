В России одновременно зажгли вечный огонь на 80 мемориалах
В рамках всероссийской акции «Храним огонь Победы» в регионах России одновременно зажгли вечный огонь на 80 мемориалах воинской славы. Об этом сообщается в Telegram-канале партии «Единая Россия».
«Уже 10 лет мы возвращаем вечным огням то значение священной памяти о подвиге наших дедов-победителей, во имя которого они создавались. А регионам возвращаем или создаем там огни памяти и вечные огни», – отметила депутат Елена Цунаева.
15 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Москву по случаю празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне приедут более 20 глав государств и правительств.
Среди лидеров, подтвердивших свое участие, президент Белоруссии Александр Лукашенко, руководители Таджикистана и Азербайджана Эмомали Рахмон и Ильхам Алиев, лидер Республики Сербской (энтитет БиГ) Милорад Додик, глава Палестинской национальной автономии Махмуд Аббас и президент Венесуэлы Николас Мадуро.
По всей стране запланировано порядка 170 праздничных мероприятий, включая юбилейный парад на Красной площади и салют. Ожидается, что президент России Владимир Путин проведет встречи с участниками спецоперации на Украине.