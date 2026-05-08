В России в четвертый раз пройдет акция «Бессмертный полк: Герои рядом с нами»
В 2026 г. всероссийская акция «Бессмертный полк: Герои рядом с нами» пройдет в четвертый раз, сообщили в Российском детско-юношеском центре при поддержке Минпросвещения РФ, который выступает организатором движения.
Акция стала ключевым событием большого цикла мероприятий, приуроченных ко Дню Победы. Среди участников – воспитанники детских садов, школьники, студенты, педагоги, вожатые, а также родители и родственники учащихся. В Росдетцентре прогнозируют, что в акции по всей стране примут участие свыше 30 млн человек.
На торжественных линейках в образовательных организациях по всей стране память Героев почтили выносом Знамени Победы и минутой молчания. Почетными участниками линеек стали ветераны спецоперации. К акции также присоединились участники программы «Орлята России», «Движения первых» и «Юнармии».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге сообщил, что акция «Бессмертный полк» в Москве в 2026 г. пройдет в электронном формате.
23 апреля в России стартовал прием заявок для участия в акции «Бессмертный полк онлайн». После модерации анкеты участников будут включены в видеошествие, трансляция которого начнется 9 мая. Сначала ее покажут жителям Чукотки и Дальнего Востока, а потом поочередно во всех часовых поясах страны.