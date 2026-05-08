В России в четвертый раз пройдет акция «Бессмертный полк: Герои рядом с нами»

23 апреля в России стартовал прием заявок для участия в акции «Бессмертный полк онлайн». После модерации анкеты участников будут включены в видеошествие, трансляция которого начнется 9 мая. Сначала ее покажут жителям Чукотки и Дальнего Востока, а потом поочередно во всех часовых поясах страны.