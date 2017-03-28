Мосгорсуд отменил штраф уличному музыканту по «митинговой» статье

Виолончелист Семен Лашкин (см. врез) невиновен в «организации массового одновременного пребывания» на ул. Никольской в Москве в июне 2016 г. Производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.2.2 КоАПа, прекращено в связи с недоказанностью обстоятельств, говорится в постановлении зампредседателя Мосгорсуда Елены Базьковой. Об этом в понедельник сообщил юрист Института права и публичной политики (его сотрудники работали над делом) Григорий Вайпан.

История вопроса Виолончелиста и вокалиста группы Radio Kamerger Лашкина задержали в июне 2016 г. на Никольской улице, где он сыграл несколько песен. Полиция утверждала, что выступление мешало движению прохожих, и составила протокол об административном правонарушении.

Статья 20.2.2 «Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка» появилась в КоАПе во второй половине 2012 г., когда в ответ на проявления гражданской активности были внесены жесткие поправки в законодательство о митингах. Она была призвана противодействовать акциям вроде «Оккупай Абай», когда граждане в знак протеста собирались в одном месте на длительный срок без средств наружной агитации и не выдвигая лозунгов. Однако широкого распространения подобные акции не получили. В итоге столичные власти нашли новый способ применения статьи – за это начали штрафовать артистов и художников, работающих на открытом воздухе, преимущественно в центре. В 2013 г. оштрафованный в Санкт-Петербурге участник флешмоба «Битва подушками» Алексей Шерстюк пожаловался на норму в Конституционный суд. Он утверждал, что такая конструкция состава правонарушения позволяет произвольно толковать понятие «массовое пребывание» и тем самым ограничивать права граждан по формальным основаниям при отсутствии реальной угрозы охраняемым общественным отношениям. Суд с ним не согласился, указав, что под ограничения подпадают не любые проходящие в общественных местах мероприятия, а лишь такие, которые преследуют заранее определенную цель и характеризуются единым замыслом их участников. На это постановление и ссылается зампредседателя Мосгорсуда в своем решении: Лашкин играл на виолончели для себя и друзей, но цели организации массового скопления людей не преследовал.

Решение носит прецедентный характер, уверен Вайпан: нижестоящие инстанции, безусловно, реагируют на позицию Мосгорсуда. Поскольку КоАП не ограничивает сроки подачи жалобы на вступившие в законную силу постановления, с аналогичными жалобами в Мосгорсуд могут обратиться все незаконно привлеченные к ответственности: текст надзорной жалобы, чтобы ею могли воспользоваться, находился в открытом доступе. Такое решение вполне вписывается в общий тренд, говорит адвокат Дмитрий Аграновский. Репрессии по всем параметрам очевидно начали зашкаливать, и правоприменительная практика приводится в соответствие с требованиями разумности, что видно по целой серии недавних судебных решений. Но это смягчение – на экспорт: принимаются решения, которые можно транслировать, прежде всего, либеральной аудитории.