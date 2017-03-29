Замдиректора Эрмитажа помещен под домашний арест

Лефортовский суд Москвы поместил замдиректора «Государственного Эрмитажа» Михаила Новикова под домашний арест до 23 мая. Как сказала «Интерфаксу» пресс-секретарь райсуда Екатерина Краснова, это решение было принято 28 марта. Новиков подозревается в мошенничестве, совершенном группой лиц, в особо крупном размере.

Ранее утром «Фонтанка.ру», «Интерфакс» и ТАСС сообщили, что накануне был задержан чиновник Министерства культуры, директор департамента инвестиций, реставрации и строительства Артем Новиков. «Фонтанка» напоминала, что Артем Новиков - сын Михаила Новикова и что целый день до замдиректора Эрмитажа было невозможно дозвониться, его телефоны не отвечали.

По версии «Фонтанки», Артема Новикова задержали во вторник оперативники ФСБ, когда он читал лекцию в здании Минкультуры в Леонтьевском переулке в Москве. Источники «Фонтанки» и «Интерфакса» связали его задержание с «делом реставраторов», источник ТАСС говорил, задержание с этим делом не связано. Министерство культуры затем заявило «Интерфаксу», что информация о задержании директора департамента не соответствует действительности и что Артем Новиков в среду примет участие в коллегии ведомства.

Источник ТАСС, близкий к следствию, затем уточнил, что Артема Новикова задерживали по делу его отца, но после следственных действий отпустили. Это подтвердил затем и источник «Интерфакса».

31 января сотрудники силовых ведомств, в том числе ФСБ, приходили в Эрмитаж за документами. По данным «Фонтанки», их интересовала потеря 1 млрд руб. при строительстве нового фондохранилища на Школьной улице. Контракт стоимостью 3,67 млрд руб. был заключен с московской фирмой «Мехстройтранс», руководство и владельцы которой были причастны к «Большому делу Минкульта», напоминает издание. Работы шли с отставанием от графика. Арбитражный суд Москвы рассматривает иск о признании ООО «Мехстройтранс» банкротом. Сообщения о приходе в Эрмитаж сотрудников ФСБ поступили после того, как директор Эрмитажа Михаил Пиотровский сделал ряд заявлений о решении властей Петербурга передать Исаакиевский собор РПЦ в безвозмездное пользование. В частности, он призывал отложить эту передачу, чтобы снизился накал страстей в обществе, также он отмечал «провинциализацию» Петербурга из-за этого и некоторых других решений. В колонке в «Санкт-Петербургских ведомостях» он написал, что сакральность Исаакия как светского учреждения «выше религиозной».

Эрмитаж 31 января подтвердил проведение правоохранительными органами мероприятий на своей территории, в помещениях Реставрационно-хранительского центра «Старая Деревня». «Каких-либо документов в распоряжении Государственного Эрмитажа нет. Никто из сотрудников Эрмитажа не задействован в мероприятии. Деятельность музея осуществляется в штатном режиме. Никаких пояснений по существу вопросов представители управления Федеральной службы безопасности по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не давали, вследствие чего Государственный Эрмитаж не имеет какой-либо информации о поводах процессуальной проверки», - говорилось в комментарии.

2 февраля Пиотровский заявил, что Эрмитаж находится на постоянной связи с ФСБ, которая контролирует строительство и ремонт объектов музея, и одобряет проверки, потому что «мы живем в условиях, когда кругом жулики». По его словам, музей постоянно судится с подрядчиками, добиваясь штрафных санкций, и добавил, что «этих жуликов нужно заставлять работать до того, как они обанкротились». За счет штрафных санкций музей получил десятки миллионов рублей.

«В Эрмитаже очень много строек, практически все стройки успешны», - цитирует Пиотровского «Интерфакс». «По поводу каждой стройки возим в ФСБ бумаги, - цитирует "Фонтанка.ру". - Они проверяют наши документы, и это хорошо. Потому что мы живем в условиях, когда кругом жулики. Этих жуликов нужно заставлять работать до того, как они обанкротились». Для примера он напомнил о Главном штабе Эрмитажа, который воссоздавался обанкротившейся компанией «Интарсия».