Региональные власти продолжают тратить миллионы на самопиар

Центр антикоррупционной политики (ЦАП) партии «Яблоко» обнаружил признаки сговора поставщиков в госзакупках на освещение работы органов власти Ростовской области на сумму 158,5 млн руб. Руководитель ЦАПа Сергей Митрохин направил заявление о признаках картельного сговора в региональное управление ФАС, а предложение пресечь эти закупки – в правительство.

По данным ЦАПа, 10 контрактов на сумму 111,3 млн руб. получили Северо-Кавказское информационно-аналитическое агентство и Северо-Кавказское информационное агентство, учредителем которых является Игорь Тюрин, значившийся в 2014 г. на сайте гордумы Ростова-на-Дону помощником депутата от «Единой России» Сергея Шереметьева (см. врез). Кроме того, Тюрин согласно системе СПАРК является бизнес-партнером одного из соучредителей ростовского отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) – Алексея Санина, они совместно владеют компанией «Фабрика».

Тюрин сказал «Ведомостям», что уже давно не является помощником Шереметьева. «Заказы мы получили, выиграв в открытом конкурсе, мы участвуем в торгах с 2002 г., у нас хорошая репутация. Кроме цены учитывают же квалификацию участника – у нас она достойная. В любом случае это всегда открытые процедуры, есть конкуренты. Поэтому сложно ответить, что именно нам помогает, – наверное, то, что мы давно этим занимаемся», – говорит Тюрин. По его словам, по одному из конкурсов контрагентами могут быть 54 районные газеты, «на которые выделяется определенная сумма, так что не все так страшно и относительно других регионов довольно скромно». Бизнес с Саниным не имеет никакого отношения ни к пиару, ни к ОНФ, добавляет Тюрин.

Город принял В феврале 2016 г. Северо-Кавказское информационно-аналитическое агентство выиграло конкурс на 26,77 млн руб. на освещение деятельности администрации Ростова-на-Дону в печатных и электронных СМИ, а в декабре 2016 г. получило аналогичный заказ от Ростовской гордумы на сумму 6,68 млн руб.

В этой истории слишком много странных совпадений, считает Митрохин: «Если даже Тюрин уже не является помощником депутата, связи, благодаря которым он выигрывает тендеры, у него остаются». По его словам, ЦАП ищет данные по разным регионам, в Ростовской области подозрение вызвали именно траты на пиар, до этого похожая история была в Москве. Поэтому «Яблоко» предложило правительству запретить органам власти закупать услуги на освещение своей деятельности в СМИ.

Тема излишних расходов на самопиар еще недавно была одной из главных для ОНФ. После нескольких докладов фронта на эту тему президент Владимир Путин в 2015 г. поручил регионам принять меры для оптимизации расходов на освещение своей деятельности. В январе 2016 г. в Госдуму был внесен законопроект об уголовной ответственности губернаторов за чрезмерные траты на самопиар, но в ноябре его вернули авторам без рассмотрения. Собеседник в ОНФ тогда пояснял, что законопроект свою цель выполнил: «Губернаторам дали понять, что пиара быть не должно, но принимать закон не стали. Сейчас же ОНФ сосредоточился на других вещах». Сопредседатель центрального штаба ОНФ Ольга Тимофеева говорит, что поручение президента по тратам губернаторов на пиар есть и с контроля не снято, но она в данный момент не занимается этими вопросами. Курирующая эту тему в ОНФ депутат Госдумы Наталья Костенко не ответила на вопрос «Ведомостей».

ОНФ не случайно забросил эту тему, считает политолог Константин Калачев: «Поменялось руководство администрации президента, изменилась политика в отношении губернаторов – давление на них ослабло. Им правильно указали, что вложения в информполитику должны быть разумными, а эффект – заметным. Но многим губернаторам, чтобы получить сколько-нибудь приемлемую оценку в отсутствие реальных дел, пиар необходим». У власти сейчас нет политструктур, которые бы адресно занимались этой темой, поэтому она пока остается у оппозиции, добавляет политолог Александр Пожалов: «Алексею Навальному и ФБК на митингах в марте как раз удалось склеить недовольство разрозненной местной повесткой в регионах под общий маркер антикоррупционных претензий к власти».