Законопроект о лишении гражданства за терроризм правят с нарушением регламента

Законопроект о лишении гражданства, внесенный во вторник всеми фракциями, решили поправить вопреки думскому регламенту. Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР) сообщил «Ведомостям», что резонансный законопроект «забрали, чтобы поправить одно предложение и внести вечером обратно».

Законопроект, внесенный Владимиром Васильевым («Единая Россия»), Геннадием Зюгановым (КПРФ), Сергеем Мироновым («Справедливая Россия») и Владимиром Жириновским (ЛДПР), в четверг пропал из думской базы законопроектов (АСОЗД).

BBC со ссылкой на своих источников сообщило, что документ убрали из-за неконституционности поправок по просьбе спикера Вячеслава Володина. Собеседники, близкие к думскому руководству, опровергли это «Ведомостям». Пресс-секретарь КПРФ Александр Ющенко сказал, что у него нет информации и он пока не может ничего сказать. Пресс-секретарь Владимира Васильева Ольга Портнова не ответила на звонки и сообщения «Ведомостей». В пресс-службе Сергея Миронова сообщили, что процедура отзыва должна быть другая. Единороссы говорят, что не отзывали законопроект, помощники спикера тоже удивлены: документ хотели править во втором чтении в соответствии с Конституцией, говорит собеседник в думском аппарате.

Депутаты предложили лишать приобретенного гражданства за террористическую деятельность. В среду законопроект поддержал спикер: «Это, действительно, политический сигнал со стороны государства тем, кто задумал плохое в отношении граждан России. И в этой связи наказание будет не только в виде лишения свободы [за преступления террористического характера], но и - лишение гражданства», - сказал Володин. Он уточнил, что под действие закона после его принятия подпадут те, кто получил российское гражданство как второе. Председатель отметил, что лишение российского гражданства негативно скажется не только на осужденном, но и на его семье и близких: «Если наше государство гражданство ему предоставило, а он оказался террористом, пособником, ему не место среди граждан России».