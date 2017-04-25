Центру законотворчества подбирают форму

О создании этого центра было объявлено в январе, но в понедельник Володин уточнил, что такой центр может помогать и сенаторам, и региональным законодателям

В понедельник спикер Госдумы Вячеслав Володин на Совете законодателей в Санкт-Петербурге поблагодарил президента за поддержку создания Центра законотворчества – института правовой поддержки депутатских законодательных инициатив, их правовой проработки и подготовки к внесению. О создании этого центра было объявлено в январе, но в понедельник Володин уточнил, что такой центр может помогать и сенаторам, и региональным законодателям.

С Советом Федерации инициатива пока не обсуждалась, нужно будет провести переговоры с регионами и сенаторами, уточнил собеседник, близкий к думскому руководству. Центр будет учрежден как автономная некоммерческая организация. Учредителем будет думский аппарат, может быть, Ян Ваславский, а в наблюдательный совет войдут сами депутаты, говорит думский собеседник и подтверждает чиновник аппарата. Деньги под такой центр в бюджете Думы заложены давно, к тому же Дума сильно экономит на депутатах, которые берут отпуска за свой счет, говорит думский собеседник. По его словам, экономия уже измеряется «миллионами», а расходовать эти средства еще не начали и не придумали, на что именно их потратить.

Центр едва ли заработает до конца года: в ближайшее время ему нужно найти площадь и руководителя, согласовать желающих получать экспертизу. В кейсе заказов такого центра может быть много всего, рассказывают думский собеседник и сотрудник аппарата: от заказа на конкретные поправки до исследований для депутатов, которые смогут выполнять политологи, юристы и экономисты.

Еще в ноябре стало известно, что Госдума выделит своим комитетам на экспертную оценку законодательных инициатив 60 млн руб. в год, а каждая фракция получит на работу с экспертами по 10 млн руб. Фракции сформировали свои предложения для экспертов лишь к апрелю, о чем также писали «Ведомости».