Демократия

Владимир Путин должен рассказать россиянам о будущем

Социологи и политологи дали президенту предвыборные советы
Владимир Путин должен представить избирателям свое видение того, какой будет Россия через пять - десять лет
Владимир Путин должен представить избирателям свое видение того, какой будет Россия через пять - десять лет
Alexander Nemenov / AP

Владимир Путин при подготовке в выборам 2018 г. должен обратить внимание на изменившиеся ценности общества, а также представить избирателям свое видение того, какой будет Россия через 5-10 лет, заявили участники конференции, организованной во вторник ВЦИОМом и Финансовым университетом при правительстве.

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Несмотря на то, что гражданам приятно ощущать себя частью великой державы, доминировать начинают нерешенные внутриполитические проблемы, считает руководитель практики социального моделирования и прогнозирования ВЦИОМа Юлия Баскакова. «В связи с этим возможны разные сценарии: либо решать внутренние проблемы, например, здравоохранения, либо применить мобилизационный сценарий. Однако первый сценарий практически нереализуем, а второй непродуктивен», - отмечает она. По словам социолога, отсюда возникает необходимость восстановления связей с населением, а сделать это можно, ориентируясь на актуализирующиеся ценности - справедливости, честности и уважения. Но именно эти ценности сейчас ущемляются в таких сферах, как ЖКХ, здравоохранение, социальное обеспечение, политика, образование и работа, полагает Баскакова. Поэтому при подготовке к выборам президенту нужно учитывать ценностную актуализацию, которая формирует точки напряженности, приводящей к снижению явки. «Cнижение ощущения справедливости у общества в полтора раза повышает вероятность неучастия избирателей в выборах», - объясняет социолог.

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Вопрос социальной справедливости выходит на первый план, согласен замруководитель департамента политологии Финансового университета Роман Пырма. Действия элиты не стыкуются с запросом общества, социальное недовольство приобретает все более протестные черты, а образ будущего не найден, считает он: «Осенью могут пройти протестные акции с требованиями масштабных реформ, справедливости и социального равенства».

Чуть меньше страхов

Порядок и стабильность становятся вторичным запросом общества по отношению к запросу на справедливость, добавляет замдиректора Института истории МГПУ Владимир Шаповалов: «Экономическое чудо себя исчерпало, борьба с олигархами превратилась в создание олигархата, и сегодня нет никаких внешнеполитических успехов, которые могли бы мобилизовать общество».

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Ощущение несправедливости будет раздражать людей, и чтобы снять раздражение, Путин в качестве образа будущего может предложить формирование справедливого и гуманного общества, предполагает Шаповалов.

Политтехнолог Екатерина Семененкова считает, что в своей предвыборной программе Путин должен добавить реальность понятию «на благо людей»: российская политика отличается конъюнктурностью, в нее должны вернуть вопрос стратегии и плана. Кроме того, нужно не бояться давать людям выходить на протесты: скрытый протест хуже, чем пробивающийся, предупреждает политтехнолог. А непопулярные реформы, сырость таких законопроектов, как московская реновация, приведут к потере избирателей на президентских выборах, полагает Семененкова.

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