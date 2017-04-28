Суровый приговор Денису Сугробову может стать показательным

Мосгорсуд в четверг приговорил арестованного в 2014 г. бывшего руководителя Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД Дениса Сугробова к 22 годам лишения свободы. Ровно столько и просил для него прокурор. Еще восемь сотрудников главка и предприниматель Игорь Скакунов признаны виновными в организации и участии в преступном сообществе, превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности, а также провокации взятки. Все, кроме покончившего с собой во время перерыва в допросе в Следственном комитете России (СКР) заместителя Сугробова Бориса Колесникова, приговорены к различным срокам лишения свободы (от 4 до 20 лет). Еще 11 фигурантов дела уже осуждены. Процесс шел в закрытом режиме, и оглашена была только резолютивная часть приговора.

По версии следствия, Сугробов еще в 2011 г. создал преступное сообщество, в которое вошли подчиненные ему сотрудники. Вместе с Колесниковым они разработали общую схему преступлений. Заключалась она в том, что соучастники сами создавали, а затем документировали якобы оперативную информацию о преступной деятельности своих жертв – фактически занимались провокацией коррупционных преступлений. Например, должностному лицу под надуманным предлогом без его согласия могли положить на стол деньги, а потом обвинить в совершении преступления. В общей сложности Сугробову инкриминировался 21 эпизод преступной деятельности, потерпевшими признаны 30 человек, сообщила представитель СКР Светлана Петренко. Среди них – главврач ЦКБ управделами президента, председатель правления компании Nanotec-Industries AG, глава администрации города Смоленска, и. о. ректора Южно-Российского госуниверситета экономики и сервиса, врио руководителя Управления службы госрегистрации по Московской области и даже директор департамента Счетной палаты. После задержания Сугробова с сообщниками уголовные дела в их отношении закрыли либо они были оправданы судом, уточняет СКР. Ключевой эпизод дела связан с попыткой организовать провокацию взятки в отношении замначальника одной из служб ФСБ Игоря Демина. В результате организаторы этой «разработки» были задержаны сотрудниками ФСБ.

Работал за награды Денису Сугробову, назначенному в порядке поощрения, было присвоено звание «генерал-лейтенант полиции», а в виде денежных премий в 2011–2013 гг. он получил более 1,3 млн руб. Это обстоятельство и было признано судом целью создания преступного сообщества.

Адвокат Сугробова Эдуард Исецкий заявил, что защита обжалует приговор. «В итоге пострадавшими становятся те, кто подрывал экономическую безопасность, а злодеями оказываются те, кто ее защищал», – цитирует защитника ТАСС. Он подчеркнул, что суд не установил финансовой заинтересованности в действиях фигурантов дела и посчитал их мотивом получение внеочередных званий и наград.

Адвокат Владимир Жеребенков говорит, что после ареста Сугробова у столичных адвокатов работы стало меньше примерно на 30%. Первые полгода по линии ГУЭБа уголовных дел вообще не возбуждалось, вспоминает он: почти всех руководителей, отвечавших за текущие оперативные разработки, пересажали, а остальные просто испугались. И это самым положительным образом сказалось на деловом климате, замечает он, потому что провокация стала стандартным методом работы правоохранителей. Кроме того, криминализован мог быть практически любой вид экономической деятельности. Например, если предприниматель брал предоплату без составления договора, даже по настоянию контрагента, то легко мог оказаться мошенником только на этом основании, вспоминает адвокат. Дошло до того, что эти люди начали управлять отраслями экономики, что, собственно, и привело к конфликту с ФСБ, уверен Жеребенков. Столичный юрист, участвующий в одном из громких дел о коррупции, говорит, что «дело Сугробова» инициировано той же командой, что и расследование в отношении Никиты Белых (экс-губернатора Кировской области) и бывшего министра экономики Алексея Улюкаева. Поэтому приговор показателен, говорит собеседник «Ведомостей»: фактически это означает подтверждение взятого курса.