Демократия
Статья опубликована в № 4313 от 02.05.2017 под заголовком: Точечная зачистка

Число новых иностранных агентов за год снизилось почти вдвое

Власть перешла от тотальной зачистки НКО к точечному давлению, считает эксперт
  • Елена Мухаметшина,
  • Ольга Чуракова,
  • Светлана Бочарова
  • / Ведомости
Иностранных агентов в России в 2016 г. стало меньше
Иностранных агентов в России в 2016 г. стало меньше
Сергей Карпов / ТАСС

В 2016 г. 45 некоммерческих организаций (НКО), выполняющих функции иностранного агента, получили из зарубежных источников 804,3 млн руб., а всего 4322 российские НКО получили из-за рубежа около 71,8 млрд руб. Об этом говорится в ежегодном докладе Минюста о деятельности НКО – иностранных агентов, с которым ознакомились «Ведомости». Деньги в основном поступали из США, Германии, Норвегии, Кипра, Великобритании, а главными спонсорами стали посольство Великобритании, Норвежский Хельсинкский комитет, филиал Фонда им. Генриха Бёлля и др. В 2015 г., по данным Минюста, агенты получили из-за границы 950 млн руб., при этом три тогдашних главных спонсора – Открытое общество «Фонд содействия», Фонд Макартуров и Национальный фонд в поддержку демократии – были признаны нежелательными организациями.

Министерство юстиции подготовило поправки в закон об НКО, ужесточающий контроль за организациями, выполняющими функции иностранного агента
Чиновникам запретят ездить за границу за счет международных организаций и иностранных агентов
Минюст подготовил поправки в закон об НКО, ужесточающий контроль за иноагентами

На конец 2016 г. в реестре иностранных агентов была информация о 154 НКО, за 2017 год добавились еще шесть. В 2016 г. в реестр включили 43 НКО, в том числе «Левада-центр», центр «Сова», «Международный Мемориал» (в 2015 г. агентом стала 81 НКО – рекорд за время существования реестра). Эти НКО осуществляли политическую деятельность «в сфере защиты основ конституционного строя, внешней политики, деятельности госорганов, органов местного самоуправления, законодательного регулирования прав и свобод человека и гражданина», говорится в докладе. Все суды против НКО, оспаривавших включение в реестр, Минюст выиграл. Кроме того, в 2016 г. были поданы 22 заявления на выход из реестра (еще пять заявлений перешли с 2015 г.), 14 из них были удовлетворены, по 10 заявлениям было отказано, а еще 16 НКО были исключены из-за их ликвидации. На 26 НКО за нарушение закона об иностранных агентах было наложено 7,9 млн руб. штрафов.

Результатов нет

Президент поручил своей администрации, Минюсту и спецпредставителю по вопросам экологии Сергею Иванову к концу марта проанализировать правоприменительную практику в отношении НКО – агентов. О выполнении поручения пока не сообщалось.

Собеседник, близкий к администрации президента, ранее говорил «Ведомостям», что закон об иностранных агентах менять не будут, но из реестра выведут 33 организации. Их список президентский Совет по правам человека (СПЧ) передал в администрацию президента. Еще один человек, близкий к администрации, связывает улучшение ситуации с иностранными агентами со сменой руководства внутриполитического блока Кремля: если раньше власть пыталась менять закон, то теперь меняет правоприменительную практику, что оказалось эффективнее.

«Открытую Россию» Ходорковского признали нежелательной организацией

Иностранных агентов за год стало меньше, говорит председатель СПЧ Михаил Федотов: «Минюст убрал из списка организации, которые были из него исключены, но продолжали там числиться. Кроме того, мы в ручном режиме просмотрели около 100 оставшихся в реестре НКО и пришли к выводу, что треть из них можно исключить, для чего им нужно подать заявление на выход. Это хорошие подвижки, но нужно идти дальше, чтобы в списке остались только те организации, которые сами подали заявления о включении в реестр».

Еще один герой расследования Навального подаст на него в суд

Правоприменительная практика по закону об агентах в 2016 г. шла по инерции, не было особого усиления давления, хотя сформировалась практика ликвидации НКО из-за этого закона, под которую попали минимум три организации – «Агора», «Голос» и «За природу», напоминает правозащитник Павел Чиков. При этом иностранные агенты получают менее 1% от всей суммы зарубежных поступлений НКО, подчеркивает он: «Это значит, что давление идет не из-за финансирования, а из-за конкретных организаций, ведущих деятельность, которая не нравится российским властям». Продолжат ли включать НКО в реестр, будет зависеть от политической воли администрации президента, считает Чиков: «Закон об иностранных агентах стоит в череде десятков принятых законов, которые являются предметом внешнеполитического и внутриполитического торга. К тому же часть НКО, которые выжили, уже приспособились к работе, и их чувствительность к действиям Минюста снизилась. Повысить ее можно с помощью новых механизмов, которые ранее активно не использовались, – вроде закона о нежелательных организациях или уголовного преследования за злостное неисполнение закона об агентах». Сейчас администрация президента использует политику сдерживания, когда давят на политические организации вроде ФБК и «Открытой России», а остальные прицельного давления не ощущают, резюмирует эксперт: «Минюст же, судя по его докладам, продолжает работать по старым методичкам. Особый цинизм в том, что каждый год Минюст отчитывается, что не проиграл ни одного суда по агентским делам».

Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике