Федеральные чиновники расскажут о своей работе региональным депутатам

Председатели Совета Федерации и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, а также председатели комитетов по госстроительству Андрей Клишас и Павел Крашенинников внесли в Госдуму законопроект о новых полномочиях парламентариев при взаимодействии с местными чиновниками. Поправки обязывают начальников местных подразделений федеральных ведомств отчитываться перед региональными парламентами о результатах своей работы и отвечать на вопросы депутатов. А федеральные депутаты и сенаторы получат первоочередное право на прием у всех местных чиновников, бизнесменов и военачальников.

Механизм предоставления информации федеральными чиновниками на местном уровне отсутствует, говорится в пояснительной записке. «Нам надо делать все для повышения эффективности представительских функций Государственной думы. В этой связи нам важно, чтобы депутат по итогам приема граждан, встреч с людьми имел возможность обратиться к представителям исполнительной власти, обсудить решение вопросов, которые волнуют людей», – прокомментировал во вторник поправки их соавтор Володин.

Предложение сделать так, чтобы чиновники федеральных ведомств отчитывались перед региональными депутатами о своей деятельности, выдвинул 24 апреля на Совете законодателей председатель Законодательного собрания Камчатки Валерий Раенко. Он пояснил, что депутаты не собираются влиять на деятельность чиновников или же оценивать их работу, но такая отчетность поможет им своевременно реагировать на проблемы. Эту идею поддержал президент Владимир Путин, а Володин заявил, что оказывать поддержку региональным собраниям крайне важно и необходимо сделать так, чтобы большее количество региональных инициатив поддерживалось на федеральном уровне.

Не хватает информации Законопроект, говорится в пояснительной записке, повысит эффективность системы госуправления, поскольку законодатели смогут получать актуальную и достоверную информацию о социально-экономическом положении в своих регионах, что поможет им в работе. В результате укрепятся законность и правопорядок.

Центр принятия решений все равно в Москве – как она скажет, так и будет, отмечает политолог Дмитрий Орешкин. «Сейчас не работает сам механизм отношений ветвей власти, исполнительная должна зависеть от законодательной, так как законодательная выше, она как бы идет от народа», – говорит он. На самом деле в регионы из Москвы приходят начальники, которые отчитываются не перед населением, а перед центром, считает эксперт. Главная проблема, о которой сигнализирует законопроект, – Москва обеспокоена тем, что в регионах что-то не так. Местным властям надо объяснять населению, почему жить стало хуже, и они обычно в таких случаях дают понять, что виновата Москва, отмечает Орешкин: «В Кремле это чувствуют».

Причина проблем между депутатами и региональными чиновниками простая: многие губернаторы – единороссы либо избирались при их поддержке, говорит депутат от Иркутска Михаил Щапов (КПРФ). «Поэтому депутатам от других партий приходится решать вопросы с боем, бывает, что наш коллега обращается с какой-то проблемой избирателей, его долго гоняют по инстанциям, а в это время с аналогичной инициативой выступает единоросс – и он-то помощь получает оперативно», – объясняет Щапов. Основная проблема – в слишком гладком характере этого взаимодействия, когда в обеих ветвях власти доминируют представители одной политической силы, уверен он. «Иркутская область в этом смысле характерное исключение. У нас постоянно идет дискуссия между мэрами, депутатами и правительством. В итоге интересы людей лучше учитываются», – считает он.