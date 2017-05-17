Депутата Сергея Железняка не берут в Кремль

Заместителя секретаря генсовета «Единой России» Сергея Железняка не берут на работу кремлевским куратором парламента, рассказали «Ведомостям» два собеседника в нижней палате парламента. «Его в Кремле уже не ждут, скорее всего, не назначат», – подтвердил собеседник, близкий к администрации президента. Ищут другого человека, рассказал «Ведомостям» собеседник, близкий к руководству Думы, и подтвердил собеседник в окружении депутата. Еще один парламентарий отметил, что в среду связывался с управлением внутренней политики, которое жаловалось на отсутствие человека на этой позиции. Собеседник, близкий к администрации президента, напомнил, что если бы Железняк перешел на работу в Кремль до 10 июня, Москве пришлось бы проводить довыборы. В случае если его возьмут после 10-го – выборы сдвигаются на один год.

Замначальника управления внутренней политики администрации президента не могут найти с декабря 2016 г., ранее собеседник в администрации президента пояснял, что о назначении сообщили раньше времени и «разные силы, возможно, начали этому противостоять», проблемы с переходом Железняка подтверждали и в партии.

Назначению Железняка противостоит Москва из-за необходимости проводить довыборы по 204-му Перовскому округу, которые сейчас очень невыгодны городу, рассказывали в партии. Проверка его документов выявила вопросы с бизнесом в Болгарии, кроме того, большим минусом было то, что его дочери живут и работают за границей, говорит собеседник в Госдуме.

Москве невыгодны довыборы, на них соберется вся оппозиция из-за законопроекта о сносе хрущевок, они невыгодны и самим единороссам, так как людей на этот мандат в партии пока нет, рассказывал человек, близкий к партийному руководству. Человек в мэрии обещал, что Железняк выйдет на работу уже после майских праздников, и говорил, что в мэрии начали готовиться к выборам.

Сам депутат в среду не ответил на звонки «Ведомостей», а во вторник сообщил, что комментировать нечего.

«Никому не нужны довыборы на его мандат – это одна причина. Вторая - он не очень вписывается в новую команду администрации президента», – предполагает политолог Константин Калачёв. Он политик, а не чиновник и вся его биография выступает против, считает эксперт. «Он ведь некоторое время был еще и руководителем ЦИК ЕР. Это почти чиновничья работа, но долго там не продержался – перерос чиновничью работу», – напоминает Калачев. Вернуться в это будет и ему непросто, и начальник любой не захочет в подчиненные уже состоявшегося политика с немалыми претензиями и притязаниями, предполагает эксперт. «Человек он яркий, а аппаратной работе нужны не яркие, а исполнительные и трудолюбивые. Клановые интересы тоже имеют место быть – новая администрация работает со своими», - заключает он.