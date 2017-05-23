Трамп представил бюджет, базирующийся на математической ошибке

Зато, по подсчетам Белого дома, дефицит сократится на $4,5 трлн за 10 лет

Белый дом прогнозирует ускорение экономического роста до на 3% в предстоящее десятилетие Andrew Harnik / AP

Администрация президента США Дональда Трампа опубликовала проект бюджета США на 2018 г. Финансовый план называется «Новый фундамент американского величия» и одна из главных заявленных в нем целей — сокращение $20 трлн госдолга США.

Бюджетные расходы в течение десятилетия предлагается снизить на $4,5 трлн в основном за счет программ социальной поддержки, восходящих еще к временам «Великого общества» Линдона Джонсона, указывает The Wall Street Journal. При этом администрация Трампа предлагает кратковременно нарастить военные траты, потратить $200 млрд на инфрастуктуру и $19 млрд на новую программу отпусков по уходу за детьми.

Сэкономить $250 млрд в течение 10 лет Трамп предлагает за счет отмены и замены Obamacare, говорится в проекте бюджета: значительно сокращаются траты на федеральную программу страхования людей с низкими доходами — Medicaid. Неуказанные в документе реформы Medicaid и федеральной программы страхования детского здоровья сэкономят $616 млрд до 2027 г., пишет WSJ: хотя Трамп будучи кандидатом в президенты обещал не сокращать Medicaid.

Агрессивное сокращение расходов позволит за 10 лет сбалансировать бюджет и увеличить его доходы на $1 трлн даже при снижении налоговых ставок, считают в администрации Трампа. «Вероятно, это самый консервативный бюджет, который мы имели в течение десятилетий в республиканской или демократической администрации», – оценил конгрессмен-респуликанец Марк Медоус.

Белый дом прогнозирует ускорение экономического роста до на 3% в предстоящее десятилетие, устойчивую 2% инфляцию, незначительный рост безработицы до 4,8% и скромное повышение процентных ставок — все это должно способствовать увеличению производительности труда. Вместе с тем, по прогнозу ФРС экономика США будет расти на 1,8% в год, бюджетное управление Конгресса немногим оптимистичнее — 1,9%.

Однако с бюджетным планом Трампа есть проблема, указывает бывший министр финансов США Ларри Саммерс: «он базируется на самой грубой математической ошибке за 40 лет наблюдения президентских бюджетов». Ее корень в том, что в бюджете не учтены выпадающие доходы от предложенной Трампом налоговой реформы. Чиновники администрации говорили, что за счет ускорения экономического роста налоговая реформа принесет около $2,1 трлн дополнительных доходов за 10 лет, отмечает WSJ: и эти дополнительные доходы будут учтены в бюджете взамен выпадающих от налоговой реформы. Фактически это означает использование одних и тех же денег дважды, констатирует издание.

Одно из основных предложений налоговой реформы Трампа – снижение ставки федерального налога на прибыль до 15% (с 35% сейчас). Такую же ставку предлагается ввести для владельцев таких организаций, как партнерства и общества с ограниченной ответственностью, малые предприятия, для индивидуальных предпринимателей. Эти организации не платят налог сами, а передают полученный доход своим владельцам, которые платят налог по соответствующей ставке на доходы физических лиц (максимальная ставка – 39,7%). По такому принципу организованы многие компании, например юридические, консалтинговые, девелоперские фирмы, хедж-фонды и фонды прямых инвестиций и, в частности, собственные компании Трампа.

Но снижение ставки корпоративного налога на 20 п. п. обойдется США в $2 трлн недополученных доходов в течение 10 лет, следует из данных Объединенного налогового комитета при конгрессе. И главным недостатком налоговой реформы эксперты объясняли отсутствие предложений по компенсации выпадающих доходов.

Ни одна компания в стране даже не попытается таким образом сфальсифицировать отчетность, отмечает Джейсон Фурман, старший научный сотрудник Института международной экономики Петерсона, который до января занимал должность главного экономиста президента Барака Обамы: «можно обсуждать какие стимулы экономическому росту дает снижение налогов, но ни одного аргумента в пользу двойного подсчета предполагаемой выгоды от сокращения налогов».

Налоговый план Трампа по сути был временным, заявил на брифинге для журналистов в понедельник директор по бюджету Белого дома Мик Малвейни и заверил, что детали будут представлены позже.