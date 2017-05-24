Гражданский форум Кудрина определился с осенними планами М. Стулов / Ведомости

Общероссийский гражданский форум (ОГФ), одним из организаторов которого выступает Комитет гражданских инициатив Алексея Кудрина, пройдет 25 ноября. На форуме будут работать десять тематических групп, посвященных выборам, местному самоуправлению, экологии, развитию адвокатуры, правам в интернете, общественному контролю и другим вопросам. Ранее стало известно, что общей темой форума станет «Россия будущего».

Одна из тем, которая будет обсуждаться на форуме, – социальные лифты для молодежи, говорит член оргкомитета ОГФ Влада Муравьева. 26 июня Комитет гражданских инициатив планирует провести закрытую экспертную дискуссию для обсуждения проблем молодежи. «Кто-то спекулирует на этой теме, кто-то пытается делать поспешные выводы. Мы хотим разобраться с происходящим и понять, есть ли основания говорить, что этих людей при использовании правильных инструментов можно вовлекать в конструктивную социальную повестку. Или их можно лишь разово втянуть во что угодно», – отмечает Муравьева. Напомним, что на этой неделе в Госдуме прошли парламентские слушания, посвященные молодежной политике, в которых приняли участие вице-премьер Виталий Мутко, министр образования и науки Ольга Васильева, а также видеоблогеры.

На форуме будет подниматься и тема выборов, в том числе президентских. Пока рано говорить, будет ли отдельная дискуссия о президентских выборах, добавляет Воробьева. Один из собеседников «Ведомостей» в оргкомитете ОГФ ранее говорил, что по итогам форума будет написан «наказ» будущему президенту. Кроме того, участники форума планируют обсудить самоорганизацию жителей городов и их взаимодействие с властью и бизнесом – и, в частности, вопрос о возникновении социальных конфликтов в случаях, когда не учитывается мнение жителей, сообщили «Ведомостям» в оргкомитете.

В прошлом году на ОГФ одной из главных тем стало обсуждение того, как изменилось гражданское общество за 15 лет с момента проведения первого подобного форума. Тогда большинство экспертов пришли к выводу, что за это время усилилось государственное регулирование гражданского сектора, а часть институтов – например, Общественная палата – так и не смогли полностью реализовать свои функции и реально представлять гражданское общество.