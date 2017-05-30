Власть

Депутаты позаботились о москвичах вместе с правительством

Вячеслав Володин рассказал о том, как изменится законопроект о реновации

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил в понедельник, что подготовленные депутатами поправки к законопроекту о реновации в Москве лучше всего защищают права человека. При этом в пятницу на сайте Госдумы появилось сообщение о том, что межфракционная рабочая группа поддержала внесенные еще 23 мая правительственные поправки к этому законопроекту. Депутаты всех фракций внесли свои консолидированные поправки первыми 18 мая. Планируется, что второе чтение законопроекта пройдет 9 июня, а срок сбора поправок заканчивается 3 июня. Таким образом, к 6 июня – большим думским слушаниям по реновации – у депутатов уже должен быть согласованный текст законопроекта ко второму чтению. «Третьего числа мы заканчиваем принимать все поправки, шестого числа мы будем понимать, какое решение примут комитеты, и на слушаниях председатели комитетов озвучат жителям позицию и вместе обсудят ее», – сказал Володин.

В первом чтении документ приняли 20 апреля, он вызвал серьезные вопросы у общественности и экспертов. Президент Владимир Путин пообещал не подписывать закон, если он не будет гарантировать права жителей, после чего Володин предложил отложить второе чтение на 5 июля, но в итоге было принято решение провести его 9 июня. Срок внесения поправок был сокращен после телефонного разговора Володина с Путиным, объясняли собеседники «Ведомостей» в Думе. 15 июня состоится прямая линия президента. «Процессы пошли правильные, нашли консенсус, внесли поправки, потому что мы не можем выйти на слушания без позиции, – говорит Володин. – Скорее всего, основные подходы и решения уже есть, и по ним есть позиция».

На думские слушания позовут 300 жителей домов, попадающих под реновацию, остальные 150 гостей – депутаты, члены Совета Федерации, мэр Москвы Сергей Собянин. Фракции самостоятельно смогут пригласить тех, кого они считают нужным, через местных депутатов в округах. Если в ходе слушаний появятся вопросы, Дума сможет подготовить поправки и внести их с голоса уже в зале пленарного заседания.

Вход без выхода

Правительство и власти Москвы предлагают жителям для выхода их дома из программы реновации собрать 2/3 голосов собственников. Таким образом, попавший в программу дом уже практически не будет иметь шансов из нее выйти, полагает председатель Госдумы.

Депутатские поправки лучше защищают права собственников в нежилых помещениях в переселяемых домах, интересы очередников, а поправки правительства и Москвы – только собственников квартир и соцнанимателей, объяснил Володин. «Мы проанализировали все поправки. Есть хорошо проработанные поправки правительства, есть проработанные поправки Думы», – сказал он. Будут учтены и те и другие. Поправки депутатов лучше защищают права человека и более полно реализуют требование президента по учету мнений собственников, а правительственные лучше определяют категории домов и порядок расселения. Например, выход из программы дома, ранее в нее включенного, по думским поправкам происходит по решению «не менее 1/3 собственников плюс 1 голос», что позволяет исправить юридические изъяны утвержденной городом процедуры голосования, считает председатель палаты (см. врез).

Маршем против реновации

Госдума колеблется между выполнением неформальных обязательств дать закону зеленый свет, стремлением продемонстрировать внимание к голосу общества, необходимостью угадать, изменилась ли позиция высшего руководства, и нежеланием уступать мэрии роль автора компромиссных поправок, резюмирует политолог Михаил Виноградов: «Мэрия действует двойственно, как доктор Джекил и мистер Хайд. С одной стороны, говорится, что все будет учтено, с другой – форсируется проведение опроса, создается ажиотаж вокруг даты 15 июня. Хотя властями Москвы даже не опубликованы итоги апрельского опроса, на который они все время ссылаются».

Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике