Суд отложил решение по иску Усманова к Навальному

Суд отложил до среды вынесение решения по иску Усманова к Навальному Евгений Фельдман для кампании Алексея Навального

Люблинский районный суд Москвы отложил прения и вынесение решения по иску Алишера Усманова к Алексею Навальному до среды 31 мая. В своем иске Усманов требует опровергнуть 12 публикаций, в том числе то, что он давал взятку премьер-министру Дмитрию Медведеву, подарив его фонду усадьбу за 5 млрд руб., что в публикациях в итальянской прессе указывается, что первый вице-премьер Игорь Шувалов ездил на вечеринку к Усманову на Сардинию, что в газете «Коммерсантъ» Усманов установил политическую цензуру, что Усманов не создал ни одного рабочего места, что он в «девяностые годы отсидел» в Узбекистане «то ли за изнасилование, то ли за мошенничество» и многие другие. Навальный на суде заявил, что все факты, высказанные в расследовании, – это утверждения, за исключением осуждения Усманова в Узбекистане. По словам Навального, это его мнение, которое он высказал, прочтя об этом у бывшего посла Великобритании в Узбекистане Крейга Мюррея.

Адвокаты Навального требовали вызвать в суд премьер-министра Дмитрия Медведева и первого вице-премьера Игоря Шувалова в качестве свидетелей. По словам адвоката Навального Ивана Жданова, фонду «Соцгоспроект», который «организован и управляется Медведевым, по договору дарения от Усманова был передан участок в селе Знаменское, а также находящийся на нем дом, ранее приобретенный Усмановым». Председателем наблюдательного совета фонда является однокурсник Медведева Илья Елисеев, а гендиректором – еще один однокурсник, Алексей Четвертков, сказал Жданов: «Учитывая эти обстоятельства, мы считаем, что в суд надо вызвать Медведева Дмитрия Анатольевича». По его словам, Медведев мог бы рассказать о деловых отношениях, которые были у него с Усмановым, когда Медведев был председателем совета директором «Газпрома», а Усманов был гендиректором «Газпром инвестхолдинга». Шувалов также упоминается в иске Усманова, поэтому представители Навального также потребовали вызвать его в суд. В этих ходатайствах ответчикам было отказано.

Всего Навальный и его представители заявляли 23 ходатайства, ни одно из них не было удовлетворено. Они просили вызвать в суд в качестве свидетелей председателя набсовета «Соцгоспроекта» Илью Елисеева, гендиректора этого фонда Алексея Четверткова, учредителя Виталия Головачева, бывшего посла Великобритании в Узбекистане Крейга Мюррея, который якобы писал о судимости Усманова и выдвигавшихся в отношении него обвинениях в изнасиловании, а также бывшего замминистра энергетики Владимира Милова. Кроме того, они хотели истребовать доказательства, в частности документы из Росреестра – договор пожертвования участка, поскольку Росреестр им не предоставил эти документы. Адвокаты просили приобщить к документам материал 2011 г., опубликованный в «Газете.Ru», где Усманов сказал, что главный редактор журнала «Коммерсантъ. Власть» Максим Ковальский и гендиректор ЗАО «Коммерсантъ холдинг» Андрей Галиев уволены после публикации в журнале статей «Яблочный пуй» и «Победа единовбросов», сказал Навальный. В иске Усманов просит опровергнуть его слова об установлении цензуры в ИД «Коммерсантъ». По мнению Навального, этот материал доказывает установление цензуры. Также они просили истребовать из Верховного суда Узбекистана сведения о судимости Алишера Усманова. Адвокаты хотели обозреть в суде интервью Березовского, который говорил об обстоятельствах приватизации горно-обогатительных комбинатов, где упоминался и Усманов. После отклонения всех ходатайств Навальный заявил об отводе судьи, однако в этом ему было отказано.

Адвокат Усманова Генрих Падва заявил, что чтобы решить вопрос о вызове свидетеля, должны быть данные, которые свидетельствовали бы о том, что Медведев имеет хоть какое-то отношение к делу, но таких документов в деле нет: «Откуда взялись сведения, что Медведев организовал фонд и управляет им, неизвестно». Адвокат Генрих Падва на ходатайство истребовать документы о пожертвовании заявил, что это ответчики были обязаны представить доказательства, а не требовать их в суде, поэтому неизвестно, на каком основании они делали свое расследование.

Падва говорит, что Усманов не отрицает, что подарил усадьбу фонду, однако он категорически возражает, что это была взятка Медведеву через передачу ее фонду. Также адвокаты опровергают, что фонд принадлежит или как-то контролируется Медведевым. Фонд сам является собственником своего имущества, средства под управлением фонда могут направляться на предусмотренную уставом предпринимательскую деятельность, однако полученную прибыль распределять между учредителями не разрешено – ее можно лишь реинвестировать в уставных целях, сказал Падва, «поэтому кем бы ни был Медведев, он не мог получать никакую прибыль от этого фонда». Кроме того, по словам Падвы, не были представлены доказательства, что Медведев совершил какие-либо действия в пользу Усманова. В Узбекистане приговор по обвинению в мошенничестве в отношении Усманова был отменен, сам он реабилитирован, добавил Падва. Никакой цензуры в ИД «Коммерсантъ» нет, а Усманов в редакционную политику не вмешивается, а Максим Ковальский и сейчас работает в ИД, добавил адвокат.

Адвокат Падва ходатайствовал о допросе в качестве свидетелей гендиректора ИД «Коммерсантъ» Владимира Желонкина и главного редактора «Коммерсанта» Сергея Яковлева. Судья отказала в удовлетворении ходатайства. Однако судья приобщила документы, предоставленные истцами, – акты приема-передачи имущества Усманова «Соцгоспроекту», а также справки из налоговой и документы, что Усманов был налоговым резидентом России.

Навальный в суде настаивал на том, что усадьба, подаренная фонду, – взятка Медведеву. «Усманов рассказывает, что дарение было частью девелоперского проекта, при этом никаких следов этого проекта нет», – сказал он. По его словам, нельзя обуславливать договор дарения другой сделкой, иначе это притворная сделка. Навальный заявил, что адвокаты Усманова называют «черное белым». Увольнение Ковальского было расценено всеми журналистами как цензура, было опубликовано письмо журналистов Усманову, напомнил Навальный: «Это было в декабре 2011 г., когда в России были митинги. Тогда Усманов демонстративно уволил журналистов в угоду власти. Все здесь происходящее об одном – Усманов выполняет поручение высших должностных лиц взять весь огонь на себя. Он пытается переключить внимание с Медведева на спор между Усмановым и Навальным». Однако главное, по словам Навального, для чего подан иск, – чтобы удалить фильм «Он вам не Димон», у которого уже более 20 млн просмотров: «Ничего не будет удалено. Мы еще больше начнем его распространять. Нравится ли это Усманову или нет».

В апреле стало известно, что Усманов подает в суд на Навального и Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) после выхода фильма «Он вам не Димон» о недвижимости, которая находится в пользовании у премьер-министра Дмитрия Медведева. Усманов требует опровергнуть сведения, которые считает не соответствующими действительности и порочащими его честь, достоинство и деловую репутацию, денежной компенсации он не просит. В расследовании ФБК утверждалось, что сокурсник Медведева Илья Елисеев и связанный с ними фонд «Соцгоспроект» получил от Усманова по договору пожертвования земельный участок с домом в селе Знаменское на Рублевском шоссе стоимостью 5 млрд руб., что рассматривается создателями фильма как взятка. В интервью «Ведомостям» Усманов рассказал, что передал землю и дом «Соцгоспроекту» в ходе сделки, позволившей ему расширить свое имение в Успенском.