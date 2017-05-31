Россия заплатит 38 000 евро за переписанные в 2011 году протоколы голосования

ЕСПЧ впервые признал нарушения на российских выборах Д. Абрамов / Ведомости

Наличие масштабных нарушений при подсчете голосов избирателей и отсутствие полноценного рассмотрения жалоб истцов свидетельствуют о нарушении права заявителей на свободные выборы и на эффективную правовую защиту, говорится в постановлении Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) «Давыдов и другие против России», опубликованном во вторник. Четыре заявителя получили по 7500 евро компенсации, еще 8000 евро Россия потратит на оплату судебных расходов.

Жалобу в ЕСПЧ на итоги прошедших в Петербурге в декабре 2011 г. выборов подали экс-кандидат в городской парламент от «Справедливой России» Андрей Давыдов, еще трое проигравших кандидатов и члены участковых избиркомов от нескольких партий. Они ссылались на расхождения между данными копий протоколов, которые наблюдатели получили на участках, и официальными результатами выборов. Расхождения были на 22 из 34 участков округа, по которому шел Давыдов, в итоге его результат снизился более чем вдвое, а результат «Единой России» вырос. Власти объяснили произошедшее ошибками и необходимостью пересчета голосов, а суды отказались рассматривать жалобы, не усмотрев в этом нарушения прав избирателей.

Апелляция против Навального ЕСПЧ передал в Большую палату суда жалобу Алексея Навального. Семь задержаний оппозиционера на митингах 2012–2014 гг. суд оценил в 63 678 евро, но Минюст России заявил о необоснованном увеличении суммы компенсации по сравнению с аналогичными делами.

Трудно оценить, насколько оправданны подозрения в фальсификации итогов голосования, отмечается в решении ЕСПЧ, но сам по себе факт пересчета голосов более чем на половине участков «свидетельствует о серьезной дисфункции избирательной системы» и способен поставить под сомнение справедливость процесса. Суд также отметил, что в состав занимавшихся пересчетом комиссий не вошли представители оппозиционных партий, а сам процесс уложился в рекордно короткие сроки (до 6600 бюллетеней за 45 минут на одном из участков). Тот факт, что суды воздержались от проверки по существу многочисленных и хорошо документированных жалоб, тоже является нарушением права на свободные и честные выборы, считает ЕСПЧ.

Это первый раз, когда ЕСПЧ признал нарушения на российских выборах, хотя жалобы были и раньше, отмечает Давыдов. Победа принесла скорее моральное удовлетворение, признается он: то, что выборы в Госдуму не были честными и справедливыми, теперь установленный судом факт, но поставить под сомнение законность мандатов уже нельзя – действует следующий созыв. Теоретически есть возможность оспорить решения, принятые нелегитимной Думой, но более перспективно добиваться отмены решения об отказе расследовать допущенные в 2011 г. нарушения, считает политик.

Минюст, в свою очередь, выразил несогласие с выводами ЕСПЧ: там исходят из того, что выборы в Петербурге проходили в строгом соответствии с законодательством, что подтверждено выводами национальных судебных инстанций. При этом ЕСПЧ не поставил под сомнение избирательное законодательство России, отмечается в официальном заявлении ведомства.