Государство откажется от тотального контроля над чиновниками в интернете А. Гордеев / Ведомости

Минтруд предлагает избавить чиновников всех уровней от необходимости ежегодно отчитываться о своих аккаунтах и сайтах в интернете – требовать у них отчетов будут только при наличии информации о нарушении требований к служебному поведению. Такую поправку в закон о госслужбе предлагает Минтруд, его предложения опубликованы на портале раскрытия проектов нормативных актов.

Требовать отчета об интернет-активности у действующих чиновников смогут работодатели, только в этом случае служащие будут обязаны отчитаться о своих аккаунтах и сайтах за предыдущий год, следует из поправок Минтруда. Для претендентов на должности государственной и муниципальной службы общую обязанность подавать интернет-отчеты предложено сохранить, но период, за который им нужно отчитываться, может быть сокращен втрое – с трех лет до года.

Принятый в 2016 г. по инициативе депутатов Андрея Лугового (ЛДПР) и Владимира Бурматова («Единая Россия») закон обязал действующих чиновников всех уровней ежегодно представлять отчеты об адресах сайтов и страниц в интернете, на которых те публиковали «общедоступную информацию» и «данные, позволяющие их идентифицировать». Претенденты на должности государственной и муниципальной службы должны отчитываться о своей интернет-активности за предшествующие три года. Отказ или предоставление неполных отчетов грозят чиновникам увольнением, а претендентам – отказом в приеме не службу.

Весной 2017 г. чиновники отчитывались перед работодателями впервые. Оказалось, действующая редакция новых положений закона «затрудняет их эффективное применение на практике», сообщает Минтруд в пояснительной записке к законопроекту. В частности, у претендентов на должности выявлены «значительные затруднения в представлении сведений за такой продолжительный срок», сообщает Минтруд. Кроме того, авторы законопроекта предложили конкретизировать, какие именно общедоступные сведения позволяют индентифицировать чиновников в интернете, так как у служащих возникли сложности в понимании. К таким данным предложено отнести, в частности, фамилию, имя, фотографии, упоминание о месте службы чиновника. Конкретизация нужна, так как часто пользователи присутствуют в интернете под псевдонимом, но другие пользователи могут узнать их по той информации, которую они публикуют, следует из пояснений Минтруда.

Ранее отчитавшиеся чиновники также говорили «Ведомостям», в частности, о сложностях со сбором всех размещенных ранее данных о себе в интернете. Кроме того, из закона не ясно, нужно ли отчитываться тем, кто присутствует в интернете под псевдонимом, обращали внимание собеседники. Некоторые чиновники также выражали опасения, что воспользоваться положениями закона могут их недоброжелатели, опубликовав «позволяющие идентифицировать» их сведения (например, фотографию) на ресурсах, о которых обязанный отчитываться чиновник не будет знать.