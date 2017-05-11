Государство будет регулировать любые интернет-сервисы, похожие на СМИ

Российские чиновники защищают конфиденциальность пользователей в сети, но против их анонимности

Также оно выступает против анонимности в сети

Статья опубликована в № 4318 от 11.05.2017 под заголовком: Рунет, похожий на СМИ

Одна из задач государства – создать механизм регулирования интернет-сервисов, которые похожи на средства массовой информации, хотя не являются таковыми, следует из «Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 гг.». Указ об утверждении этой стратегии вчера подписал президент Владимир Путин. Он поручил правительству в течение шести месяцев внести соответствующие изменения в «документы стратегического планирования» федеральных органов исполнительной власти.