Интернет и digital
Статья опубликована в № 4318 от 11.05.2017 под заголовком: Рунет, похожий на СМИ

Государство будет регулировать любые интернет-сервисы, похожие на СМИ

Также оно выступает против анонимности в сети
Российские чиновники защищают конфиденциальность пользователей в сети, но против их анонимности
Российские чиновники защищают конфиденциальность пользователей в сети, но против их анонимности
Евгений Разумный / Ведомости

Одна из задач государства – создать механизм регулирования интернет-сервисов, которые похожи на средства массовой информации, хотя не являются таковыми, следует из «Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 гг.». Указ об утверждении этой стратегии вчера подписал президент Владимир Путин. Он поручил правительству в течение шести месяцев внести соответствующие изменения в «документы стратегического планирования» федеральных органов исполнительной власти.

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