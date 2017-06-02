Общественники считают, что власть по-прежнему их не слышит С. Портер / Ведомости

Члены общественных организаций и чиновники поспорили о взаимодействии государства и общества на панельной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

В дискуссии участвовали министр России по вопросам открытого правительства Михаил Абызов, главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, директор «Эксперта» Валерий Фадеев, президент благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Анна Федермессер и другие.

Абызов считает, что нормативные акты стали доступнее для журналистов и общества благодаря публикациям на федеральном портале: «Еще семь лет назад журналистское сообщество получало решения из-под полы, сегодня они могут проводить расследования заблаговременно, поднимают дискуссию в обществе, участвуют в ней». Абызов также отметил попытку власти перезагрузить работу общественных советов. Министр считает, что ключевую роль во взаимодействии общества и власти снова должна играть Общественная палата.

Алексей Венедиктов в ответ заявил, что речь идет об имитации общественной деятельности. По мнению Венедиктова, последние два года Общественная палата - это «ноль», а общественные советы формирует правительство и это «негативный тренд».

«В законодательстве мы видим законы об НКО - иностранных агентах, которым не дают работать в регионах. Власть консолидируется и превращает общественников в часть себя, после чего принимает свои решения за стеклом», - считает журналист.

Член Общественной палаты Елена Тополева-Солдунова заявила, что некоторые предложения общественников все же принимаются, и напомнила, что Общественную палату вскоре ждет перезагрузка.

Директор фонда «Центр гражданского анализа и независимых исследований» Светлана Маковецкая также считает, что важной проблемой является отсутствие развития гражданской грамотности, обучение которой необходимо включать в образовательную программу.

Общественная палата, придуманная Владиславом Сурковым, была яркой, у нее был характер гражданского общества, высказал мнение главный редактор «Московского комсомольца» Павел Гусев. «Общественная палата, переделанная Вячеславом Володиным, - ярко выраженная политизированная структура, ее экс-глава (сейчас - временно исполняющий обязанности главы Удмуртской Республики Александр Бречалов) не понимал, что такое гражданское общество, но понимал три-четыре команды, которые давал ему Володин», - продолжил Гусев. Бречалова защитил Валерий Фадеев, отметивший его серьезную работу в Общественной палате и Общероссийском народном фронте (ОНФ).

Депутат Госдумы и член ОНФ Николай Николаев сообщил, что открытость государства зависит и от готовности к сотрудничеству общества, и напомнил собравшимся, что государство еще «ни при каких режимах не было таким открытым и не стоит рассчитывать на то, что все быстро поменяется за пять лет».

Депутат высказал мнение, что «некоторые общественники ведут себя как чиновники, а появление ОНФ - политическая воля президента, чтобы дать возможность людям участвовать в этих процессах». Ему возразил Демьян Кудрявцев, семья которого владеет газетой «Ведомости»: «Все это белиберда, мы за 17 лет забыли главное - это симулякры. Общественная палата Володина хуже, чем Общественная палата Суркова, но и структура Суркова была придумана для того, чтобы вывести пар и выдавить общественные структуры во власть».

Анна Федермессер («Вера») отметила, что гражданское общество должно быть требовательным, а не благодарным власти. «За время взаимодействия фонда "Вера" и государства самое грустное - это то, что я узнала значение двух слов: симулякр и прокрастинация. Огромное количество общественных советов, которые создаются, просто съедают время и силы», - сказала Федермессер.

Она отметила, что ОНФ - «самая большая катастрофа»: «Это госструктура, съевшая кучу времени, все, что они узнали от фонда, было выдано за свою статистику и свое знание. Мы лишились возможности говорить из-за этих структур», - высказала сое мнение Федермессер.

По ее словам, решить многие проблемы благотворителей можно только у Михаила Абызова или при общественном совете у зампреда правительства Ольги Голодец. «Нас перевели в ручное управление, снижающее при своей адресной эффективности уровень общественной активности», - отметила она.

Алексей Венедиктов на это возразил, что должны работать не отдельные люди, а «государственная институция», а общество не должно брать на себя функции государства. Согласно последней статистике Центра стратегических разработок 87% граждан сказали, что не могут повлиять на происходящее в стране. «Самый больший запрос - у региональных и федеральных элит: запрос на диалог, где все друг друга слышат, поэтому надо ждать от следующего правительства - как оно будет выстраивать эту работу и диалог, он должен быть не ради диалога, а ради действия», - отметила сотрудник центра Мария Шклярук.