«Родина» объединилась с Российской социалистической партией

Российская социалистическая партия войдет в состав партии «Родина» Е. Разумный / Ведомости

Российская социалистическая партия войдет в состав партии «Родина». Об этом в субботу сообщил Олег Кукушкин, координатор ЦФО Российской социалистической партии, на третьем всероссийском съезде партии «Родина» в Санкт-Петербурге. По его словам, партия решила выйти на принципиально новый уровень работы, так как этого требует логика политического развития. «Единственная крупная политическая партия в России, которая соответствует нашим задачам и нашему мировоззрению, — это "Родина", поэтому руководство решило прекратить автономные действия и влиться в ряды «Родины», — отметил Кукушкин. Председатель партии «Родина» Алексей Журавлев подтвердил, что формально такое слияние произошло. Остались юридические процедуры, которые могут занять примерно месяц.

Также он заявил, что объединение непарламентских партий логично, и не отрицает, что в ближайшее время «Родина» вступит в коалицию с какими-то из них, в частности, высока вероятность объединения с «Патриотами России». «Мы с ними сотрудничаем по определению, это единственная партия, с которой у нас почти полностью совпадают позиции», - рассказал Журавлев. Объединение с «Гражданской платформой» имеет меньшую степень вероятности, однако полностью не исключалось. Председатель «Родины» отметил: «У нас все же разные позиции: они более либеральные, а мы — консерваторы».

В то же время сопредседатель «Партии Великое Отечество (ПВО)» Алексей Куринов в своем обращении от имени партии выразил претензии в адрес «Родины». Он сообщил, что «Родина» не выполняет свои обязательства по межпартийному соглашению, заключенному 8 сентября 2016 г. перед выборами в Госдуму. В частности, недопущенная до выборов в Госдуму ПВО отдала голоса своих сторонников за «Родину» (Куринов отмечает, что свою часть соглашения ПВО добросовестно выполнила). Взамен этого представители «Родины» в Госдуме должны выносить на рассмотрение все законопроекты, написанные ПВО, сохраняя авторство. Кроме того, «Родина» обещала предоставлять ПВО необходимые ресурсы для подготовки законопроектов — информационные и кадровые. По словам Куринова, за прошедшие семь месяцев ничего из перечисленного «Родина» не выполнила — из 30 законопроектов ПВО на рассмотрение вынесен только один. Алексей Куринов отметил, что ПВО собирается выдвинуть своего кандидата на довыборы в сентябре 2017 г. и просит «Родину» поддержать этого кандидата.

Алексей Журавлев прокомментировал претензии ПВО, обратив внимание на то, что разработка законопроекта — дело долгое и дорогостоящее: «Это не один день и не один месяц работы, тем более никто не говорил, что мы берем на себя обязательства по разработке законопроектов, что мы будем работать за партию ПВО и вносить туда денежные средства. Мы можем только поправить что-то, а разработать законопроект, который примет правовое управление Госдумы, — непростая задача. Его на коленке не напишешь. Мы внесем все законопроекты, которые вы разработаете, согласно регламенту Госдумы и готовы помочь, но не финансовыми средствами».

Также на съезде партии была объявлена позиция «Родины» относительно президентских выборов. Алексей Журавлев заявил, что партия может поддержать только одного кандидата — действующего президента Российской Федерации Владимира Путина. По его словам, на данный момент нет другого кандидата, сопоставимого с Владимиром Путиным, и не имеет смысла выдвигать своего кандидата от партии: «Это не более чем конъюнктура, возможность попробовать свои силы и все». Родинцы собираются в большей степени сосредоточить усилия на регионах, выдвигать своих кандидатов на выборах губернаторов и депутатов в законодательные собрания.