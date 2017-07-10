ТАСС: при пожаре в торговом центре «РИО» пострадали 14 человек

Из здания эвакуированы более 2000 человек, однако в нем могут находиться люди

Как пишет ТАСС со ссылкой на источник, в результате пожара в «РИО» пострадали 14 человек А. Махонин / Ведомости

В торговом центре «РИО» на северо-востоке Москвы возник пожар. Посетителей эвакуируют. Об этом говорится в сообщении столичного управления МЧС. Как пишет ТАСС со ссылкой на источник, при пожаре в «РИО» пострадали 14 человек. Об этом агентству сообщил источник в экстренных службах города. «Количество пострадавших выросло до 14», - сказал он. «Госпитализированы девять человек, в том числе ребенок», - сказал источник ТАСС.

Всего эвакуированы более 2000 человек, однако в здании могут находиться люди, добавили в экстренных службах. На 19.48 мск источник «Интерфакса» сообщил о том, что из здания выведены около 3000 человек. Госпитализированы 11 человек, количество пострадавших уточняется.

На 19.28 мск «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил о восьми пострадавших, среди них один ребенок. Площадь задымления в торговом центре составляет 70 000 кв. м.

Как пишет Life, шестилетний мальчик надышался дымом и с отравлением угарным газом госпитализирован в одну из детских больниц города. Как утверждает интернет-издание, на цокольном этаже загорелся магазин текстиля. «Шесть человек заблокированы в кабине лифта, ещё десять не могут выбраться из кафе», - уточняет Life.

«В 17:39 мск в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по г. Москве поступило сообщение о задымлении по адресу: Дмитровское шоссе, 163А, корп. 1. По прибытии пожарно-спасательных подразделений было установлено, что в здании имеется задымление», - сообщили в пресс-службе МЧС. Пожарно-спасательные подразделения совместно с администрацией торгового центра проводят эвакуацию людей, уточнили в МЧС.

В 17:50 мск был объявлен ранг пожара №2, в 19:01 мск ранг пожара был повышен до №4. «В связи с плотным задымлением в здании в 19:01 объявлен ранг пожара №4», - говорится в сообщении МЧС в Twitter.

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Как уточнили в московском департаменте по делам Гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности, на место пожара вылетел вертолет Московского авиационного центра, он эвакуировал двух пострадавших в НИИ Склифосовского. По словам источника, вертолет вернется на место происшествия после госпитализации для дальнейшего оказания помощи пострадавшим.

На месте пожара работают 10 звеньев газодымозащитной службы, которые проверяют помещения торгового центра на наличие людей. «Работы затруднены очень плотным задымлением по всему торговому центру», - заявили в пресс-службе Главного управления МЧС по Москве. На месте работают более 170 человек, свыше 40 единиц техники, задействован пожарный поезд. Тушением пожара руководит начальник Главного управления МЧС по Москве Илья Денисов.

Движение автомобилей по Дмитровскому шоссе в районе ТЦ «РИО» затруднено из-за работы и подъезда пожарных машин. В столичном управлении ГИБДД ТАСС сообщили, что на МКАД перекрытий из-за пожара нет. «Есть небольшое ограничение на подъезде к самому торговому центру. Перекрытий на МКАД нет», - отметили в пресс-службе ведомства.