Депутаты поспорили о границах гражданства

Сейчас для приобретения российского гражданства иностранцам нужно отказаться от гражданства другого государства с предоставлением подтверждающей справки Д. Абрамов / Ведомости

11 июля думский комитет по госстроительству утвердил ко второму чтению законопроект об отмене решения о присуждении гражданства осужденным за терроризм и экстремизм. В законопроекте появилось несколько серьезных нововведений: например, текст присяги для вступающих в российское гражданство или специальная поправка о заявительном порядке отказа от гражданства Украины, внесенная членами всех фракций. Второе чтение законопроекта пройдет 12 июля.

Новая поправка для граждан Украины

Сейчас для приобретения российского гражданства иностранцам нужно отказаться от гражданства другого государства с предоставлением подтверждающей справки. В случае с украинцами получить такую справку практически невозможно, объяснил председатель комитета по госстроительству единоросс Павел Крашенниников. Депутаты предложили следующую схему: граждане Украины будут писать заявление, в котором укажут, что отказываются от гражданства Украины, нотариально заверят этот документ, его копия остается в миграционной службе, другая нотариальная копия отправляется на Украину. Согласно принятой поправке, эти документы и будут заменять соискателю российского гражданства необходимую справку от компетентных украинских органов.

Спор вокруг границ

Одобрить пакет поправок без дискуссий не получилось: спор разгорелся вокруг поправки единоросса Константина Затулина, когда представители МВД рассказали депутатам о том, как соискатели гражданства получают документы на Украине. Речь зашла о получении гражданства в упрощенном порядке, когда по закону «О носителях русского языка» таких иностранцев принимают в гражданство России без выполнения условия пятилетнего срока проживания на территории России по виду на жительство. Для этого носители русского языка должны получить согласие иностранного государства на выход из своего гражданства и представить соответствующий документ в органы внутренних дел.

По закону носителями русского языка соискателей признают специальные комиссии по итогам собеседования. Носителем признается человек, который владеет русским языком и ежедневно использует его в семейно-бытовой и культурной сферах, если он сам или его родственники по прямой восходящей линии постоянно проживают или ранее постоянно проживали в Российской Федерации либо на территории, относившейся к Российской империи или СССР, в пределах государственной границы Российской Федерации. То есть помимо владения русским языком заявитель должен доказать, что проживал на обозначенных территориях либо он сам, либо его родственники по прямой восходящей линии.

Большинство граждан Украины, с которыми сталкиваются подразделения МВД с 2015 г., по их словам, носители русского языка. Представители МВД рассказали, что около 2 млн людей просили правовой помощи и «определения со статусом». «Многие хотели получить гражданство как носители, хотя это практически вузовские задания, но люди стремились. На сегодняшний день эта невозможность привела к тому, что по этому закону принимали только граждан Таджикистана», - рассказали представители МВД на заседании. «Носитель языка» – это единственная категория, по которой требуется подтверждение того государства, от которого отказывается гражданин. Например, по программе переселения соотечественников достаточно отказного заявления.

Единоросс Затулин же высказал предположение, что этой поправки будет недостаточно, чтобы процедура заработала, потому что законом определено, что носителем языка могут быть люди с территории Российской Федерации либо люди, постоянно проживавшие на территории Российской империи или Советского Союза, но в государственных границах нынешней Российской Федерации. «Это значит, что люди с Украины, у которых нет родственников с территорий нынешней Российской Федерации, не могут воспользоваться нормой о носителях языка. Поэтому я внес поправку, чтобы убрать [слова в законе] «в пределах государственных границ Российской Федерации» и заменить это следующими словами: «на момент прекращения их (Российской империи и Советского Союза) существования за исключением территорий иностранных государств, определяемых перечнем правительства», - пересказал свою поправку депутат. Людей с Украины без родственников в России нельзя пригласить к экзамену на носителя русского языка, считает Затулин.

Крашенниников на это сказал, что «к общему мнению по этому вопросу прийти не удалось» и «надо делать шаги, а не замахиваться на все сразу». «Мы можем к этой поправке через какое-то время вернуться, но сейчас предлагаю проголосовать против», - добавил председатель. Представители МВД заявили, что за статусом временно проживающего обратились 450 000 человек и ведомство ждет решения этой проблемы.

«Можно закрыть глаза и нарушать закон, но в любом конкретном случае, если кто-то не созрел для согласовани, всегда есть возможность поправить потом. Мы сейчас решаем проблему Украины, но будем добиваться того, чтобы это было распространено и на все другие страны: и Прибалтика, и Узбекистан тоже не выдают справки об отказе», - объяснил присутствующим Затулин. «Допустим, сейчас мы созрели, чтобы решить вопросы Украины, но завтра русские люди из Узбекистана и Прибалтики не смогут без справки получить доступ к норме о носителях», - посетовал он. Поправку Затулина в комитете поддержали четверо депутатов – единороссы Евгений Марченко, Николай Брыкин и Константин Бахарев, а также член комитета от ЛДПР Сергей Иванов.