Поправки о штрафах за клевету в соцсетях могут принять в ускоренном режиме

Депутаты предлагают установить ответственность за отказ удалить противоправный и недостоверный контент из социальных сетей Е. Разумный / Ведомости

12 июля единороссы внесли в Думу законопроект о штрафах за недостоверную информацию в социальных сетях. В первом чтении он может быть принят под конец весенней сессии, в ближайшую неделю. Об этом на брифинге журналистам рассказал спикер палаты Вячеслав Володин. При этом, решения по срокам пока нет и окончательно этот законопроект точно не примут до конца сессии.

Авторы поправок - Сергей Боярский и Андрей Альшевских. Инициатива состоит из двух законопроектов: поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации» ушли в рассылку Думы до 18 июля (за них отвечает комитет по информационной политике), поправки в Кодекс об административных правонарушениях будут в рассылке 30 дней с момента внесения (профильным комитетом назначен комитет по госстроительству).

Депутаты предлагают установить ответственность за отказ удалить противоправный и недостоверный контент из социальных сетей: физические лица получат штраф в размере от 3 млн до 5 млн руб., юридические лица – от 30 млн до 50 млн руб. Из законопроекта следует, что в первую очередь речь идет об ответственности для организаторов распространения информации – операторов социальной сети, которыми могут являться физические или юридические лица.

Поправки коснутся участников реестра «организаторов распространения информации в сети интернет», аудитория которых составляет более 2 млн человек. Сейчас под требования этого закона могут подпасть не только социальные сети, но и мессенджеры. В течение суток нужно будет удалять информацию, которая «явно направлена на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, недостоверную и (или) порочащую честь и достоинство другого лица или его репутацию информацию, иную информацию, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность».

Сейчас законодательством уже предусмотрено удаление противоправной информации по требованию Генпрокуратуры и ограничение доступа к информации, признанной незаконной по решению суда. По мнению депутатов, их поправки смогут ограничивать доступ к информации еще на ранних этапах и избегать блокировок.

Председатель комитета по информационной политике Леонид Левин рассказал «Ведомостям», что решение по законопроекту будет принято 18 июля. «К нему много вопросов, поэтому если будет принято решение его одобрить, то это будет концептуальная поддержка законопроекта, чтобы поднять тему на пленарке». «Единственная причина привлечения внимания к нему – Европа тоже озаботилась регулированием социальных сетей, а мы должны следить за передовым европейским законодательством», - объяснил депутат. Левин не исключил расширенное заседание комитета для обсуждения законопроекта.

Против инициативы уже высказались «Одноклассники» и «В контакте», а эксперты назвали поправки очередной борьбой чиновников с политиком и блогером Алексеем Навальным.