Судебной реформе ищут общий знаменатель

Укрепление независимости суда – главный пункт всех проектов судебной реформы Денис Гришкин / Ведомости

Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил ЦСР Алексея Кудрина провести на площадке Общественной палаты «нулевые чтения» по вопросам реформы судебной и уголовной политики, вошедшим в стратегии экономического развития. С таким предложением он выступил на круглом столе «Основные стратегические задачи и системные решения в рамках судебной реформы и реформы уголовного законодательства в экономической сфере», который прошел в Совете Федерации. Это, по его словам, позволит создать единый документ во исполнение поручения президента, которое тот дал по результатам недавнего совещания, посвященного стратегии социально-экономического развития страны. Предложение в ЦСР обсудят коллегиально и дадут ответ, пообещала руководитель направления «Институты и общество» Мария Шклярук. Она отметила, что по многим обсуждаемым вопросам реформы в юридическом сообществе сложился консенсус. На ПМЭФе президент обозначил основные векторы предстоящей судебной реформы, напомнила Шклярук: речь идет о мерах по усилению независимости судей, повышении качества подготовки судейских кадров и об оптимизации нагрузки на суды. Свои программы ЦСР и Столыпинский клуб Титова представили главе государства в конце мая, но окончательной оценки предложениям Владимир Путин не дал, посоветовав поработать над их интеграцией.

В администрации президента создана рабочая группа по проработке предложений ЦСР, следует из документов, с которыми удалось ознакомиться «Ведомостям». Государственно-правовое управление также запросило пакет предложений по судебной реформе, предусмотренный «Стратегией роста» Титова.

Еще один проект Совет по правам человека по поручению президента также готовит свои предложения по совершенствованию судебной системы, сообщил член СПЧ Игорь Пастухов.

В Столыпинском клубе предлагают добиваться повышения независимости судей за счет введения выборности председателей судов, ограничения их полномочий и обязательной ротации каждые два года. Также предлагают создать новую кассационную инстанцию на уровне федеральных округов и наделить Верховный суд новыми полномочиями по контролю за единообразием судебной практики. Еще одна новация – единый федеральный статус судьи, это даст ему право работать в любом суде соответствующего уровня на всей территории страны (сейчас судья для перевода в другой суд должен заново проходить процедуру отбора). Кроме того, судьями должны работать бывшие адвокаты, а не только сотрудники аппаратов судов. Для этого предлагается ввести специальную квоту: не менее 50% назначаемых судей должны иметь опыт работы адвокатом или хотя бы прокурором. Среди предложений – либерализация уголовного законодательства в отношении предпринимателей (в частности, речь идет об административной преюдиции для ряда статей), расширение полномочий прокурора по надзору за следствием, введение судов присяжных для предпринимателей и усиление ответственности судей за неправосудные решения.

В ЦСР не со всеми предложениями согласны, призналась Шклярук, нельзя выделять предпринимателей в отдельное сословие, настаивает она. Принимать следует меры общего характера, от этого и бизнесу будет польза. Эксперты Кудрина также предостерегают от усиления ответственности для судей – они могут дать прямо противоположный эффект и от административной преюдиции по предпринимательским статьям – стандарты доказывания в административном процессе ниже. Необходимо в целом изменить отношение судов к оправдательному приговору как к ошибке и рассматривать как приемлемое их количество хотя бы на уровне сегодняшних судов присяжных (10–15% от общего количества), настаивают в ЦСР.

Верховный суд поддерживает многие предложения реформаторов, но не все, признался судья Верховного суда Олег Зателепин. Там тоже выступают за независимость судов – по крайней мере, от региональной власти (и внесли законопроект о создании экстерриториальных кассационных и апелляционных инстанций). Работают там и над предложениями по либерализации уголовного наказания. А вот идею выборности председателей поддержать не готовы: даже в развитых странах такая практика не очень распространена, отметил Зателепин. Но больше всего возмущают судей упреки в обвинительном уклоне. Процент оправдательных приговоров просто неправильно считают, жаловался судья.