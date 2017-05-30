Путин попросил экспертов обратить особое внимание на судебную реформу

Президент России Владимир Путин в ходе совещания, на котором обсуждались предложения по стратегии социально-экономического развития страны, попросил экспертов особое внимание обратить на судебную реформу, сообщил бизнес-омбудсмен Борис Титов.

«Алексей Леонидович (Кудрин) представил свои взгляды на это, и президент сказал, что надо обратить внимание на это, подчеркнув, что это комплексная задача, которую тоже надо решать сегодня. Это должны быть не какие-то отдельные маленькие решения, а системный взгляд на развитие судебной системы», - сказал он журналистам после совещания у президента.

По его словам, президент «предложил на эту тему обратить внимание».

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что председатель президиума Столыпинского клуба Борис Титов и глава Совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин представят Владимиру Путину во вторник программы социально-экономического развития России.