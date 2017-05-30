Путин рассказал, каким должен быть план экономического развития России

Президент России Владимир Путин заявил о том, что планы экономического развития России должны быть реалистичными и отражать интересы людей.

«Наилучшим образом отвечать нынешним и перспективным вызовам, отражать интересы людей и единство взглядов государства, деловых кругов, институтов гражданского общества», — добавил президент на совещании по экономическим вопросам.

По его словам, находящийся в разработке план действий правительства на 2017-2025 гг. — это ключевой документ с точки зрения долгосрочной стратегии развития экономики страны.

По словам президента, важно сделать ставку на улучшение делового климата и повышение конкурентоспособности российской экономики, рост производительности труда и эффективности крупных инвестиционных проектов.

Путин считает, что необходимо сконцентрироваться на развитии малого и среднего бизнеса, наращивании несырьевого экспорта и формировании новых точек роста в регионах.