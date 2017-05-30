Набиуллина рассказала о главных вызовах российской экономике

Замедление роста мировой экономики окажется в числе главных вызовов, которые будут влиять на ситуацию в России в ближайшие 5-10 лет, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина журналу ПМЭФ. «Хотя в 2017 г. темпы глобального роста несколько повысились и выглядят более устойчиво, чем в предыдущие девять лет, последовавшие после глобального экономического кризиса, но, тем не менее, по сравнению с нулевыми годами рост выглядит все еще малоубедительным», - приводит ее слова РИА Новости.

Председатель ЦБ указала на отсутствие в мире явных локомотивов роста. «Раньше эту роль играл Китай, но теперь экономический рост в нем замедлился и меняет свое качество» - с роста за счет экспорта или инвестиций на «рост за счет потребления». Набиуллина полагает, что этот рост будет более энергоэффективным, что в конечном итоге приведет к переизбытку предложения. «Поэтому можно говорить не только о конце нефтяного, но и в целом о конце сырьевого суперцикла», — уверена она.

России в результате придется искать «новые экспортные ниши на мировых рынках и в мировых цепочках добавленной стоимости», — отметила Набиуллина.

Сдерживающими факторами внутри России станет ограниченность существующих мощностей. «Основные резервы для роста сейчас находятся в повышении эффективности компаний как в государственном, так и в частном секторе, снижении издержек, повышении качества управления, росте производительности труда, инвестициях, в появлении новых малых и средних предприятий и создании условий для их роста», — подчеркнула Набиуллина.

Экономическому росту должны помогать эффективные финансовые институты, указала председатель ЦБ. Для этого регулятор намерен продолжить очищение финансовой системы, снимать барьеры и создавать условия для развития новых финансовых инструментов.