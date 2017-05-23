Набиуллина объяснила разницу между 8% и 4% инфляции для простых россиян

Двукратное превышение таргета по инфляции привело бы к обесценению вкладов населения почти на триллион рублей, сказала сегодня в Госдуме председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

«Еще один расчет, почему важна низкая инфляция, и почему, на наш взгляд, к этому нужно серьезно относиться и нельзя говорить о том: "подумаешь, будет инфляция 7% или 8%". Мы подсчитали, что если инфляция вместо 4% будет 8%, то это потери доходов населения больше 2 трлн руб., потери сбережений - 959 млрд руб.», - сказала председатель ЦБ на заседании фракции КПРФ.

Она вновь заявила, что по итогам 2017 г. ЦБ ожидает достижения цели по инфляции. По состоянию на 15 мая годовая инфляция в России составила около 4,1%.

В достижение ЦБ этой цели верит и Всемирный банк, ожидающий, что инфляция стабилизируется на уровне около 4% в 2018-2019 гг. По мнению организации, падение темпов инфляции поспособствует росту реальной заработной платы, которая станет главным источником роста реальных доходов. По данным Росстата, в апреле среднедушевые доходы россиян сократились в номинальном выражении до 30 493 руб. против 31 455 руб. в апреле 2016 г. В то же время зарплаты в реальном выражении (с учетом инфляции) в апреле выросли на 2,5%.

Депутаты оппозиционных фракций неоднократно критиковали ЦБ за стремление привести инфляцию к своему таргету (4% в год) в ущерб задаче достижения экономического роста.