Всемирный банк понизил прогноз роста ВВП России до 1,3% в 2017 году

Инфляция опустится до уровня ниже 4% в конце этого года

Всемирный банк снизил прогноз роста ВВП России до 1,3% в 2017 году Владимир Родионов / РИА Новости

Всемирный банк понизил прогноз роста российского ВВП на 2017 г., следует из доклада ВБ «Российская экономика: от рецессии к восстановлению». «Подтверждая прогнозы, приведенные в предыдущем докладе об экономике России (ноябрь 2016 г.), мы ожидаем, что рост российской экономики составит 1,3% в 2017 г. и по 1,4% в 2018 и 2019 гг.», - пишет ВБ. Однако в ноябрьском докладе Всемирный банк прогнозировал рост ВВП России на 1,5% в 2017 г. и на 1,7% в 2018 г.

Более стабильная макроэкономическая ситуация и цены на нефть в перспективе помогут России перейти к восстановлению экономического роста, отмечает главный экономист Всемирного банка по России и основной автор доклада Апурва Санги. По его словам, успешное выполнение закона о бюджете на 2017-2019 гг. станет ключевым условием и создаст надлежащую основу для введения бюджетного правила, что «позволит значительно ослабить чувствительность бюджета к динамике цен на нефть и повысить предсказуемость экономики». В то же время, долгосрочные перспективы экономического роста в России остаются ограниченными вследствие низкого уровня производительности, говорится в докладе.

Ожидается, что в 2017-2019 гг. источником роста будет потребление. Всемирный банк прогнозирует дальнейшее замедление инфляции, «которая снизится до уровня немногим менее 4% к концу 2017 г. и стабилизируется на уровне около 4% в 2018-2019 гг.». Падение темпов инфляции поспособствует росту реальной заработной платы, которая станет главным источником роста реальных доходов, говорится в докладе. Этот фактор, а также улучшение настроений потребителей и условий кредитования приведут к росту частного потребления на 1,8% в 2017 г. и 2,5% в 2018 и 2019 гг.

«Повышение производительности остается залогом достижения всеобъемлющего, устойчивого и динамичного экономического роста в России», – считает директор и постоянный представитель ВБ в России Андраш Хорваи.

Также ВБ прогнозирует оживление инвестиционного спроса в 2017-2019 гг. «В 2017 г. мы ожидаем оживления роста инвестиций в основной капитал до 2% в условиях макроэкономической стабилизации, улучшения настроений инвесторов и более крепкого рубля», - говорится в докладе.

На 2017 г. сохраняется прогноз цен на нефть в среднем на уровне $55 за баррель, что на 29% выше, чем в прошлом году; в 2018 и 2019 гг. ожидается в среднем $60 за баррель и $61,5 за баррель соответственно, отмечает ВБ.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев заявлял, что рост ВВП России в 2017 г. составит порядка 2%. МВФ спрогнозировал для России рост экономики в 2017 г. на 1,4%: это обусловлено более высокими ценами на нефть и стабилизацией финансовых условий. Прогноз Минэкономразвития России оптимистичнее: рост ВВП на 2% в 2017 г., на 1,5-2,5% – в 2018-2020 гг.