Владимир Путин пообещал легализовать 100 000 соотечественников

Путин согласился легализовать людей, переехавших в Россию после 2002 года, но до сих пор не имеющих российского гражданства Пресс-служба президента России

Президент Владимир Путин согласился легализовать людей, переехавших в Россию после 2002 г., но до сих пор не имеющих российского гражданства. «Совершить акт гуманизма» Путина попросил Асламбек Паскачев из Российского конгресса народов Кавказа на заседании президентского Совета по межнациональным отношениям, которое прошло в четверг в Йошкар-Оле.

Проблема возникла у тех, кто прибыл в Россию после вступления в силу нового закона о гражданстве — из-за нарушения установленных сроков они не могут претендовать на получение российского гражданства, при этом закон лишает права на въезд в Россию за малейшее правонарушение, а другого гражданства у этих людей нет, пояснил Паскачев. По его словам, таких людей примерно 100 000 человек, в основном это русские: они уже 15 лет остаются нелегалами, хотя «у них уже родились дети и внуки».

Начальник миграционного управления МВД России Ольга Кириллова наличие проблемы подтвердила: речь идет о людях из разных регионов, правовых механизмов для урегулирования их статуса действительно нет, сказала она президенту. МВД обратилось в администрацию президента и правительство и там идея разработки необходимого для легализации людей документа поддержана, отметила Кириллова.

«Это важно. Я понимаю, о чем вы говорите, и с удовольствием поддержу вас. Но нужно найти оптимальное решение», — ответил Путин. Он также согласился изучить проблему нелегалов, которые попали в российские тюрьмы. Выходя на волю, они «зависают» в России без документов и права на получение работы, сказал Паскачев и подтвердила Кириллова. «Или тюрьма, или спецраспределитель», — описал их судьбу собеседник президента. «Поработаем над этим», — обещал Путин.

О проблеме легализации людей, приехавших в Россию после 2002 г. не раз говорили правозащитники. Госдума на парламентских слушаниях в марте этого года призвала правительство разрешить бессрочное получение гражданства людьми, приехавшими в Россию до ноября 2002 г., если у них нет другого гражданства, и до июля 2002 г. — если они являются гражданами бывшего СССР, чьи паспорта изъяты или признаны недействительными.