Будущие россияне будут присягать до решения о гражданстве

Согласно поправкам ко второму чтению, принятие присяги является обязательным при приобретении гражданства Сергей Портер / Ведомости

Комитет по госстроительству во вторник утвердил поправки ко второму чтению к законопроекту, который уточняет основания отмены решений о получении российского гражданства и вводит обязанность приносить присягу для тех, кто его получает.

Ввести присягу на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным предложил президент Владимир Путин. Рабочая группа из депутатов в пятницу договорилась о тексте клятвы, всего в комитет поступило 93 варианта от всех желающих, включая тексты вице-спикера Ирины Яровой, лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Члены рабочей группы отобрали три проекта, на основании которых утвердили основной: в нем граждане клянутся соблюдать Конституцию и законодательство России, права и свободы ее граждан, исполнять обязанности гражданина на благо государства и общества, защищать свободу и независимость и быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции.

Согласно поправкам ко второму чтению, принятие присяги является обязательным при приобретении гражданства. В поправках прописана и процедура присяги: она должна приноситься лично, в торжественной обстановке перед гербом и флагом, в присутствии представителя соответствующего полномочного органа, ведающего делами о гражданстве. Текст подписывается и направляется в соответствующий орган, ведающий делами о гражданстве, - таким образом, гражданин присягает на гражданство раньше, чем получает решение о его выдаче. Решение о приобретении гражданства подлежит отмене, если заявителем были представлены подложные документы или заведомо ложные сведения, что должно подтверждаться в судебном порядке, объяснил руководитель комитета по госстроительству единоросс Павел Крашенинников.

Согласно тексту законопроекта, если получивший гражданство вёл деятельность против конституционного строя и лицо нарушило законодательство, совершив преступление террористической или экстремистской направленности, это будет восприниматься как предоставление «заведомо ложных сведений» при присяге. Вступивший в силу приговор суда за указанные преступления будет являться основанием для отмены решения о гражданстве. Поправки депутатов ко второму чтению уточнили, что ответственность не будет распространяться на детей и супругов преступника, если они не являлись соучастниками преступления. Крашенинников рассказал, что ответственность будет наступать не только за совершение преступления, но и за приготовление к преступлению или покушение на преступление.