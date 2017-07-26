Великобритания откажется от автомобилей с двигателем внутреннего сгорания

Чтобы сделать воздух чище, Великобритания хочет, чтобы через четверть века не продавались даже гибридные автомобили
Dominic Lipinski / PA Images / ТАСС
Эпоха двигателей внутреннего сгорания в Великобритании закончится менее чем через четверть века: министр по делам окружающей среды Майкл Гоув объявил в среду, что с 2040 г. в стране будут запрещены продажи новых автомобилей, работающих на бензине и дизельном топливе.
Две недели назад об аналогичных планах объявило правительство Франции.
Под запрет в Великобритании попадут и гибриды. Все новые автомобили, продаваемые в стране, с 2040 г. должны будут иметь только электрические двигатели. Сейчас на электромобили приходится не более 1% продаваемых в Великобритании машин.
Этот запрет стал частью новой правительственной программы по борьбе с загрязнением воздуха. Для снижения вредных выбросов на самых загрязненных дорогах в Великобритании может потребоваться переоборудование автобусов, изменение дорожной разметки и другие меры. Если они не принесут результата, правительство даст местным властям полномочия взимать штрафы или запрещать движение самых «грязных» автомобилей в определенные часы. Программа также включает меры по развитию «зеленых» такси и улучшению инфраструктуры для велосипедистов и пешеходов. Общая стоимость программы оценивается в 3 млрд фунтов ($3,9 млрд).
«Низкое качество воздуха наносит основной экологический риск здоровью граждан, и правительство намерено принять решительные меры в максимально сжатые сроки», - говорится в заявлении министерства окружающей среды.
Ранее Высокий суд признал, что предыдущая версия правительственной программы по борьбе с загрязнением воздуха не соответствует директивам ЕС. Такое решение было вынесено по иску, поданному природоохранной организацией ClientEarth. В результате британским властям пришлось ужесточать параметры программы.
Если у потребителей не появится новых стимулов покупать электромобили, полный запрет на двигатели внутреннего сгорания может нанести ущерб автомобильной промышленности, обеспечивающей 800 000 рабочих мест по всей Великобритании, опасается Майк Хауэс, генеральный директор отраслевой ассоциации Society of Motor Manufacturers and Traders. «Спрос на автомобили на альтернативном топливе растет, но все еще остается очень низким: покупателей беспокоит цена электромобилей, дальность поездки без подзарядки аккумулятора и доступность зарядных станций», - указывает он.
Аналитики ожидают, что спрос на электромобили взлетит, когда их цена сравняется со стоимостью традиционных автомобилей. По прогнозам UBS, к 2025 г. каждый третий автомобиль в Европе будет электрическим.
По словам Эрика Фэйрберна, основателя и гендиректора компании PodPoint, предлагающей системы зарядки аккумуляторов для электромобилей, правительство Великобритании «озвучивает путь, на которым мы уже находимся». «Мы ожидаем, что к 2030 г. 90% автомобилей в любом случае будут электрическими», - говорит он. По оценкам Фэйрберна, к 2040 г. Великобритании потребуется 45 млн станций для зарядки электромобилей, большинство из них будут расположены в домах владельцев машин.
Экологи между тем опасаются, что даже новая версия правительственной программы не решит насущных проблем. Она «привлекает внимание», но вряд ли может оперативно решить проблему низкого качества воздуха, считает юрист ClientEarth Анна Хеслоп. По ее мнению, более эффективно было бы создавать сеть «зон чистого воздуха», способствуя снижению потока машин в городах. «Боюсь, что новый запрет на бензиновые/дизельные автомобили через 23 года — это ширма, чтобы прикрыть недостаточные меры борьбы с тем, что сейчас из-за загрязнения воздуха умирают 40 000 человек в год», - написал в Twitter Эд Милибанд, бывший лидер партии лейбористов и экс-министр по делам окружающей среды.
В Greenpeace считают, что власти Великобритании правы, устанавливая предельный срок эксплуатации бензиновых и дизельных машин, но 2040 г. - это слишком далеко. «Мы не можем ждать реальных действий почти четверть века… Этот план создает шум и хорош для газетных заголовков, но в реальности означает, что дети по всей Великобритании будут подвергаться вредному воздействию загрязненного воздуха еще долгие годы», - заявила активистка Greenpeace Ариба Хамид.
Перевела Надежда Беличенко
Самые продаваемые автомобили на электрической тяге
Sam Mircovich / Reuters
Лифтбэк Tesla Model S стал самым продаваемым электрокаром по итогам 2016 г. В трех основных регионах – США, Европе и Китае - было продано 49 253 автомобиля, при этом 60% обеспечили покупатели Tesla в США. Общие продажи в мире всего на полторы тысячи машин больше, следует из данных, опубликованных на интернет-порталах EVvolumes.com и evobsession.com
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George Frey / Reuters
Более дешевый электромобиль Nissan Leaf остается уже который год на втором месте - в мире продано 49 800 шт., из которых больше трети - 18 827 - в Европе. В Китае электрокар продается как Venucia e30, но из-за высокой по сравнению с местными марками цены особой популярностью не пользуется. Но если прибавить продажи китайского аналога - около 1700 штук - Leaf можно считать самым массовым электромобилем в мире
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Andy Wong / AP
Гибридный кроссовер BYD Tang стал самым популярным автомобилем с электрифицированным приводом на рынке Китая, за счет этого он и попал в тройку мировых лидеров по итогам 2016 г. Продажи составили 31 405 шт. Китай является основным драйвером роста мирового рынка машин с электроприводом. Продажи автомобилей «на новой энергии» (New Energy Vehicle), как там называют машины с альтернативными силовыми установками, подскочили за прошлый год на 85% до 351 861 ед., и еще было продано около 160 000 коммерческих машин с электроприводами
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Rebecca Cook / Reuters
Еще один бестселлер среди гибридных автомобилей с возможностью подзарядки батареи от сети (plug-in hybrid) - Chevrolet Volt. В основном он продается в США, где в 2016 г. купили 24 740 таких автомобилей
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Yoshikazu Tsuno / AFP
Гибридный кроссовер Mitsubishi Outlander PHEV – также один из лидеров европейского рынка в 2016 г. Продажи в Европе – 21 300 шт., в мире – 27 850 автомобилей
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Robert Galbraith / Reuters
Полностью электрический хетчбэк BMW i3, на который можно установить бензиновый генератор для резервной подзарядки батарей, продается на всех крупнейших рынках. В 2016 г. было продано около 25 500 машин, это третий по продажам электромобиль в мире и шестой среди подзаряжаемых от сети
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Marcio Jose Sanchez / AP
Электрокроссовер Tesla Model X до премьеры на Парижском автосалоне в сентябре 2016 г. в Европу не поставлялся. В США в прошлом году его продали 25 300 шт. В Россию марка Tesla официально не поставляется, но за прошлый год обладателями этих машин стали 39 россиян, сообщил «Автостат». Две модели американского бренда составили почти половину продаж новых электромобилей в России - всего их, по данным агентства, в прошлом году было продано 89 шт. (снижение на 28,4%)
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Jason Lee / Reuters
Еще один бестселлер от BYD – седан Qin. Автопроизводитель предпочитает называть его гибридным спорткаром. В 2016 г. на рынке Китая было продано 21 870 автомобилей
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Gabriel Bouys / AFP
Полностью электрический хетчбэк Renault Zoe можно купить только в Европе. В 2016 г. там реализовано 21 740 автомобилей. Европейский рынок электрокаров рос в 2016 г. медленнее Китая и США — на 13% до 221 000 ед. Еще одним крупным рынком электрифицированных машин остается Япония, где в 2016 г. было продано 22 000 ед. (меньше на 11%)
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Qilai Shen/Bloomberg
Полностью электрический компактный кроссовер BYD e6 в 2016 г. вошел в тройку самых продаваемых электроавтомобилей в Китае - 20 600 шт. Всего в мире в 2016 г. было продано 773 563 автомобиля и легкого грузовика с заряжаемой от электросети батареей — электромобилей (EV) и подключаемых гибридов (plug-in hybrid, PHEV), что на 42% больше показателя предыдущего года (данные Evvolumes.com). Весь мировой авторынок вырос в прошлом году на 2% до 90 млн единиц, и, несмотря на взрывной рост продаж, электромобили пока занимают только 0,86% рынка
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ZhiDou
Продажи бюджетного двухместного электромобиля из Китая Zhi Dou d1/d2 ev – 20 390 шт.
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chinaautoweb.com
Хетчбэк BAIC E-Series EV продается только в Китае, в 2016 г. было реализовано 18 810 шт. Долей в BAIC владеет немецкий Daimler, и этот хетчбэк имеет очень много общего с электромобилем Mercedes-Benz B-класса. Продажи в 2016 г. – 18 810 шт.
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Mark Schiefelbein / AP
Продажи еще одного электромобиля от BAIC – EU260 EV идут почти вровень с предыдущей моделью. В 2016 г. они составили 18 805 шт.
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Damir Sagolj / Reuters
Седан с электрическим приводом Geely Emgrand EV продается тоже только в Китае. В 2016 г. реализовано 17 180 шт.
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chinamobil.ru
Жители Китая купили в 2016 г. 16 410 электромобилей Zotye Cloud EV
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Aly Song / Reuters
Продажи малыша Chery eQ составили 16 010 автомобилей, следует из данных, опубликованных на сайте evobsession.com. В конце марта Chery Automobile подала в Палату торговых знаков Китая жалобу на концерн Daimler из-за электрокаров. Местный автопроизводитель требует запретить использовать в Китае бренд EQ, под которым немецкий концерн продвигает электрические и гибридные автомобили
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The Ford Motor Company
Гибрид Ford Fusion Energi PHEV продается только на рынке США, тем не менее это не помешало войти ему в топ-20. В 2016 г. было реализовано 15 940 автомобилей. Всего в США в 2016 г. было продано 157 000 автомобилей с электрифицированным приводом (рост на 36%), из них с полностью электрическим - 79 850 шт. При этом электрокары - это лишь 0,8% от всех проданных автомобилей
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Qilai Shen/Bloomberg
Продажи в Китае электроседана BYD e5 - 15 640 шт.
18/20
chinamobil.ru
Компания JAC – еще один китайский автопроизводитель, сотрудничающий с немецким концерном в производстве электромобилей, партнер компании – Volkswagen. Продажи первого серийного электрического автомобиля фирмы - седана J3 EV - составили 15 400 шт.
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Qilai Shen/Bloomberg
В 2016 г. в Китае было продано 15 140 гибридных седанов Roewe 550