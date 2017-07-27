В региональных избиркомах стало больше представителей малых партий

В региональных избиркомах по-прежнему доминирует «Единая Россия» Евгений Разумный / Ведомости

В региональных избирательных комиссиях наметилась тенденция к увеличению представительства малых партий и сокращению участия государственных и муниципальных служащих – по крайней мере в избиркомах, сформированных в 2016–2017 гг. Таковы результаты анализа составов избиркомов, проведенного экспертами движения в защиту прав избирателей «Голос» в преддверии сентябрьских региональных выборов. Впрочем, отмечают они, пока такой процесс идет без учета реального политического веса конкретных непарламентских партий, а «Единая Россия» сохраняет доминирующее положение в комиссиях. Это происходит за счет введения в их составы не только членов партии, но и связанных с нею лиц – от имени общественных объединений, муниципальных образований и иных субъектов выдвижения. Также в составах региональных избиркомов по-прежнему значительно присутствие чиновников и муниципальных служащих, руководителей казенных и бюджетных учреждений и организаций.

В 2016–2017 гг. были переназначены примерно 70% составов региональных избиркомов. Возглавившая в 2016 г. Центризбирком Элла Памфилова объявила, что намерена бороться с административным ресурсом, в том числе и в комиссиях, и практически сразу же ЦИК начал «чистку» составов региональных избиркомов. Фактически ЦИК может только рекомендовать региональным властям к назначению двух членов комиссии, однако председатель Мособлизбиркома Ирек Вильданов и еще несколько руководителей комиссий либо отправились в отставку, либо не были переназначены.

Составы восьми комиссий были обновлены перед выборами в Госдуму, еще 55 – в ноябре – декабре 2016 г., подсчитали в «Голосе». Формально в 36 комиссиях партийное представительство увеличилось хотя бы на одну партию. В 24 избиркомах, прошедших переформатирование в 2016 г., число представителей партий достигло половины от их состава (одна из ключевых, но по-прежнему маловыполнимых норм закона, отмечают авторы доклада). В целом общее представительство малых партий в региональных избиркомах выросло с 92 до 130 человек, а число представленных партий – с 16 до 27 (см. график). Но лишь в семи регионах, отмечают эксперты, их включение было обусловлено успешным выступлением партий на местных выборах, в других же случаях это решение оставалось на усмотрение региональных властей и прежнего руководства избиркомов. К примеру, наибольшее число представителей в комиссиях имеют «Патриоты России», но только в шести из 43 регионов это было связано с успешным выступлением партии на выборах. А вот представительство «Яблока» резко сократилось: партии удалось войти в избиркомы лишь восьми регионов, из них в трех – по «региональной льготе». Судя по всему, это стало проявлением общего кризиса в партии, констатируют авторы доклада.

Сильное представительство «Патриотов России» в избиркомах совершенно заслуженно, говорит человек в партии: по количеству депутатов в местных органах власти патриоты занимают пятое место после четырех парламентских партий и имеют свои фракции в заксобраниях восьми регионов. Кроме того, партия активно выдвигает кандидатов в избиркомы, в то время как многие другие не делают этого вообще.

Наиболее «партийными» комиссиями оказались избиркомы Красноярского и Ставропольского края (там представлены 10 партий), Свердловской области (девять), а также Мурманской, Псковской, Сахалинской областей и Северной Осетии (по восемь партий). Влияние «Единой России» оценивается как наиболее сильное в Удмуртии, Краснодарском и Пермском краях, Брянской, Ленинградской, Рязанской и Саратовской областях – там отношение к партии власти имеют от четырех до семи членов избиркомов. Например, в состав комиссии Краснодарского края вошли три бывших члена регионального политсовета единороссов (председатель избиркома Алексей Черненко, члены комиссии Валерий Касьянов и Виктор Тушев): Тушев был выдвинут самой партией, Черненко – губернатором, а Касьянов – краснодарской региональной просветительской общественной организацией «Знание». Кроме того, отмечают авторы исследования, часто бывшие функционеры партии власти обнаруживаются среди членов избиркомов, выдвинутых другими субъектами.

Зампред «Яблока» Николай Рыбаков считает, что рост партийного представительства в избиркомах – имитация, которая создается с использованием псевдооппозиционных партий: иной раз заходишь на сайт комиссии, которые теперь должны публиковать свои составы, смотришь – а там половина членов комиссии из одной организации, но все от разных партий. При этом даже наличие права на квоту еще не гарантирует представительства, подчеркивает Рыбаков: в Санкт-Петербурге обязательные 50% от состава комиссии заняты парламентскими партиями и «Яблоку» на этом основании отказывают.

Еще одна проблема – это большое количество региональных чиновников в составе комиссий. К началу 2016 г. административные служащие вместе с руководителями и сотрудниками бюджетных учреждений составляли чуть менее половины от общей численности членов избиркомов, но в последние полтора года ситуация начинает улучшаться, делают осторожный вывод авторы исследования. Однако существенного улучшения в кадровой политике не произошло, констатируют они: по-прежнему региональные администрации оказывают решающее влияние на персональный состав руководства избиркомов. Чтобы изменить ситуацию, следует усилить явно недостаточную роль непарламентских партий в этом процессе, убеждены эксперты «Голоса», – например, автоматически включать в состав региональной комиссии представителей политических партий, занявших первые 6–7 мест на федеральных и региональных выборах. Также предлагается обязать кандидатов и уже назначенных членов избиркомов всех уровней указывать свою принадлежность к тем или иным партиям и свести к минимуму присутствие в комиссиях должностных лиц.