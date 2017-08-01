Иностранные агенты получили президентские гранты

Приоритеты Кремля оказались неожиданными для НКО – соискателей грантов президента Денис Абрамов / Ведомости

Три НКО – иностранных агента («Левада-центр», «Самарская губерния» и Центр развития НКО) получили президентские гранты. Об этом стало известно по итогам заседания координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление президентских грантов на развитие гражданского общества. «Левада-центр» просил 2 млн руб. на анализ проблем в оказании паллиативной помощи, «Самарская губерния» – 7 млн руб. на ресурсные центры по работе со старшим поколением, Центр развития НКО – 3 млн руб. на дистанционные курсы для НКО. 18 НКО – иностранных агентов подали 20 заявок, среди них «Трансперенси интернешнл – Р», «Голос-Урал», «Мемориал», центр «Сова» и др.

Самый большой грант, в 50 млн руб., выиграла АНО «Фестиваль «Золотая маска». Гранты не достались «Ночным волкам», которые получали их ежегодно с 2012 г. Две их заявки не допустили до конкурса, а одна заявка – на проект детских новогодних елок в байк-центре на сумму 9,5 млн руб. – не была удовлетворена.

Всего 460 экспертов оценили 5888 допущенных заявок из 6623 поданных на конкурс. Главной его особенностью стала значительная доля заявок из регионов, не входящих в Центральный федеральный округ. При этом Москва стала лидером по числу проектов-победителей (181 проект) и по объему распределенной суммы (903,7 млн руб.). Самыми востребованными темами стали охрана здоровья, поддержка научных и образовательных проектов, социальное обслуживание. По направлению «Сохранение исторической памяти» было подано 613 заявок, победило 98 проектов. «У проекта должен быть социальный эффект. Были проекты, чувствующие конъюнктуру и пытавшиеся подстроиться, но для нас это не самое главное», – объяснил гендиректор Фонда президентских грантов Илья Чукалин. По словам собеседника, близкого к администрации президента, популистские и патриотические проекты не были в приоритете: «Они побеждали раньше всегда, но в этот раз акцент был на полезных проектах». Две организации победили с четырьмя проектами – «Территориальное общественное самоуправление «Академический» город Екатеринбург» и благотворительный фонд «Дорога к дому».

Первые итоги После первого этапа объявлено 970 победителей, распределено 2,25 млрд руб. Резерв на второй этап – 4,75 млрд руб. Около 23% победителей получат гранты до 500 000 руб., меньше 20% – более 3 млн руб. Средний размер гранта после первого этапа – 2,3 млн руб.

Главной целью было сделать конкурс более доступным для регионов, рассказал на заседании первый замглавы администрации президента, председатель координационного комитета Сергей Кириенко. Он отметил беспрецедентную активность регионов: «Сработала догадка, которую обсуждали ранее, что нужно давать возможность подавать на малые гранты». Там, где были большие расхождения в оценках экспертов, проводились третьи экспертизы, сказал глава объединенного экспертного совета Андрей Клепач. Уже 16 августа будет объявлен второй конкурс. По словам Чукалина, они подготовят рекомендации для заявителей, где разъяснят типовые ошибки.

Подавать заявки стало гораздо проще, говорит социолог «Левада-центра» Ольга Караева: «Почти не требовалось документов в бумажном виде, никуда не надо было их отвозить и стоять в очередях. Раньше надо было ждать различных справок, требовалось множество документов. Сейчас они только просили документ о регистрации». По ее словам, они не ожидали, что получат грант, в 2016 г. после признания агентом центр подавал заявку, но ему отказали. «Сейчас мы хотели понять, как устроена новая процедура. Грант небольшой, но это важные деньги, на которые можно сделать проект», – поясняет Караева.

Одна организация не способна переработать такое число заявок в сжатые сроки и без потери качества, считает сопредседатель «Голоса» Григорий Мельконьянц: «Большой вопрос вызывает процедура отбора экспертов, поскольку так быстро найти 500 квалифицированных специалистов сложно, никаких личных собеседований не проводили, их опыт не проверяли, для них был проведен лишь один вебинар. Они к тому же, насколько я знаю, проводили экспертизу не только по своим темам. К заявкам предъявляли высокие требования, а к экспертам нет. Поэтому это самая уязвимая часть». Вопрос в том, хорошо ли была оформлена заявка и насколько полезен для общества проект, а не в том, «в тренде тема или нет», добавляет он.