Процедура выдачи НКО президентских грантов должна стать прозрачнее

В среду пройдет первое заседание координационного комитета Фонда президентских грантов (он заменил 9 прежних грантооператоров), на котором может быть утвержден состав экспертного совета конкурса. Гендиректор фонда Илья Чукалин сообщил «Ведомостям», что первый конкурс может стартовать уже 17 апреля, а прием заявок продлится 45 дней. По его словам, планируется, что гранты будут меньше, чем раньше, но достанутся большему числу участников. Акцент будет делаться на небольших региональных проектах, потому что на этом уровне объем поддержки НКО уменьшился, отмечает он.

На заседании комитета обсудят изменения в системе подачи заявок, продолжает Чукалин: «Мы предложим электронный вариант заявки, который упростит жизнь, предложим отказаться от ряда документов. Отчетность тоже будет переводиться в электронный вид». По его словам, в экспертный совет войдут 20–30 экспертов в сфере НКО, а затем будет сформирован второй пул из нескольких сотен экспертов, которые будут оценивать заявки.

Правила выдачи 4,3 млрд руб. ­выделил на прошлой неделе президент на господдержку НКО. На 2017 г. запланированы два конкурса, их победителей выберет координационный комитет, а экспертизой проектов займется экспертный совет

Чукалин ранее был ответственным секретарем координационного совета по господдержке социально ориентированных НКО при Мин­экономразвития. Директор центра «Грани» Светлана Маковецкая (центр в 2014–2015 гг. оценивал результативность и прозрачность конкурсных процедур МЭР) говорит, что систему выделения субсидий НКО в МЭР отличала высокая прозрачность, они старались уменьшить издержки заявителей в начале процедуры, получатели докладывали о проектах, отчеты публиковали на портале выдачи субсидий. Все эти моменты могут быть использованы и в новой системе, считает эксперт. Также, по ее словам, планируются отбор на двух экспертных уровнях и публичные итоговые заседания экспертного совета и координационного комитета, что тоже увеличит прозрачность. Кроме того, важно выстроить систему оценки результативности вложений средств в НКО, убрать политическое давление и четко прописать, кто имеет право получать гранты – в частности, это касается иностранных агентов, подчеркивает Маковецкая: «Иначе мы не понимаем, кому и по каким причинам не дают гранты». Среди других проблем прежней системы выдачи грантов она называет чрезвычайный бюрократизм, когда «отчеты сдавались в виде килограммов бумаги», постоянные изменения в правилах отчетности и вкусовщину при отборе проектов.

Пока не приходится говорить о том, что из выдачи грантов уйдет идеология, – скорее преемственность останется, будут лишь изменения в наименовании организаций, считает политолог Алексей Макаркин: «Ставка на патриотическое воспитание не ушла. Возможно, перестанут поощрять крайности – например, организации, которые борются за нравственность подручными методами, – но вряд ли стоит ожидать, что намного больше грантов станут получать НКО, критикующие власть и входящие в реестр иностранных агентов».