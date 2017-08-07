200 000 человек выступили против официального статуса первой леди Франции

По мнению авторов петиции, у Брижитт Макрон уже есть два или три помощника, два секретаря и два охранника, и этого вполне достаточно AP

На 13.40 мск 7 августа 199 747 человек подписали петицию против специального финансирования работы жены президента Франции Эмманюэля Макрона. Сбор подписей начался две недели назад на платформе change.org. Макрон еще до избрания президентом планировал дать жене Брижитт официальный статус и оплачивать ее работу в качестве первой леди из госбюджета. Так он собирался избежать обвинений в негласном использовании государственных денег для оплаты участия ее в различных мероприятиях.

По мнению авторов петиции, у Брижитт Макрон уже есть два или три помощника, два секретаря и два охранника и этого вполне достаточно. Они осуждают любые сексистские нападки на жену президента и нисколько не сомневаются в ее компетентности, но считают неприемлемым учреждение официальной должности первой леди в нынешний период времени, когда французская политика нуждается в изменении этических норм. Они также напомнили, что Национальная ассамблея скоро окончательно одобрит закон, который запретит политикам – депутатам и министрам – нанимать жен, детей и других близких родственников на должности своих помощников, которые оплачиваются из госбюджета. Выделение отдельной ставки для первой леди будет противоречить новому закону, указывают авторы петиции.

По их убеждению, президент не может решить этот вопрос, не учитывая мнения общества, тем более что многие за него проголосовали не ради его программы, а чтобы не допустить к власти лидера Национального фронта Марин Ле Пен.

Закон о запрете нанимать на госслужбу близких родственников появился после ряда скандалов, когда родственников или помощников французских политиков уличали в получении зарплаты без выполнения фактической работы. Так, бывшего фаворита среди претендентов на пост президента Франции Франсуа Фийона в разгар избирательной кампании официально обвинили в фиктивном трудоустройстве жены своим помощником, пока он был депутатом Национальной ассамблеи. По версии следствия, Пенелопа Фийон получала зарплату, но не работала, ее совокупный заработок без вычета социальных отчислений оценивается в 831 440 евро (по данным RFI) или в 680 380 евро (по данным Figaro). Также ее заподозрили в фиктивном трудоустройстве в журнал La Revue des deux mondes, который принадлежит другу Фийона, где она с мая 2012 г. по декабрь 2013 г. получала без учета вычетов по 5000 евро в месяц. Скандал стоил Фийону политической карьеры.

Марин Ле Пен, по версии следствия, назначала своих соратников по «Национальному фронту» помощниками депутата в Европарламенте и выплачивала им зарплаты из бюджета этого органа, хотя в действительности они ничего для Европарламента не делали. В связи с этим Европарламент лишил ее в июне 2017 г. депутатского иммунитета.

Эмманюэль Макрон победил Ле Пен во втором туре президентских выборов, набрав 66%. Менее чем через три месяца после его избрания его рейтинги начали снижаться, отмечает ABC News. Социологические службы Ifop, Harris Interactive, YouGov и Elabe в конце июля показали, что рейтинг одобрения президента колеблется между 36 и 54%. В Ifop уже отметили, что никогда рейтинг президента Франции не снижался так быстро после избрания, если не считать Жака Ширака в 1995 г. Рейтинг Франсуа Олланда через три месяца после избрания был на 2 п. п. выше, напоминает France 24.

Спаду популярности Макрона могли способстовать его планы по резкому сокращению расходов бюджета, в частности на правительственных и муниципальных чиновников. Его решение сократить военный бюджет вызвало скандал: начальник генштаба ВС Франции генерал Пьер де Вилье заявил о несогласии с президентом и подал в отставку. Также президент задумал реформу рынка труда, которая не была встречена однозначным одобрением. Эксперт социологического института Harris Interactive Жан-Даниэль Леви считает, что на рейтинге сказались и планы правительства сократить субсидии студентам на оплату жилья и провести реформы и в системе налогообложения, которые могут негативно сказаться на пенсионерах.