Жене Франсуа Фийона предъявлены официальные обвинения в растрате и мошенничестве

В Париже официально началось расследование в отношении Пенелопы Фийон, жены кандидата в президенты Франции Франсуа Фийона. Как сообщает Le Figaro, утром 28 марта она была вызвана на коллегию трех судебных следователей, которые полдня ее допрашивали. Ее муж стал фигурантом этого же расследования ранее в марте. Фийона подозревают в фиктивном трудоустройстве жены своим помощником, пока он был депутатом Национальной ассамблеи. По версии следствия, Пенелопа Фийон получала зарплату, но не работала, ее совокупный заработок без вычета социальных отчислений оценивается в 831 440 евро (по данным RFI) или в 680 380 евро (по данным Figaro). Также ее подозревают в фиктивном трудоустройстве в журнал La Revue des deux mondes, который принадлежит другу Фийона, где она с мая 2012 г. по декабрь 2013 г. получала без учета вычетов по 5000 евро в месяц.

Обвинения Пенелопе Фийон предъявлены в соучастии в растрате государственных средств, в соучастии в злоупотреблении государственными средствами и в сокрытии тяжкого мошенничества.