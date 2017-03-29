Депутатским помощникам не хватает открытости

Отсутствие информации о помощниках членов Совета Федерации и депутатов Госдумы на официальных сайтах – коррупциогенный фактор, говорится в опубликованном в среду докладе движения «Голос». По закону депутат и сенатор могут иметь до семи помощников, чья работа оплачивается в пределах общего месячного фонда (231 084 руб.), и двух помощников, которые являются государственными гражданскими служащими. Кроме того, парламентарии вправе иметь еще до 40 помощников на общественных началах. В итоге при максимальном использовании квот в России может быть до 30 380 человек с удостоверениями помощников членов Федерального собрания. Все они имеют право на бесплатный проезд в пределах соответствующего региона, могут пользоваться залами для официальных лиц (если едут в командировку вместе с депутатом) и беспрепятственно проходить в здания органов власти. На рассмотрении Госдумы находится законопроект, который увеличивает число потенциальных помощников депутатов-одномандатников до 60 человек. При этом информация о помощниках не публикуется – даже о тех, что являются госслужащими. Это, по убеждению авторов доклада, играет на руку криминалитету. Часто помощниками депутатов представляются мошенники, нередко в «торговле должностями» замешаны настоящие помощники. Проблемы есть и в региональных собраниях – прокуратура Омской области нашла среди помощников депутатов горсовета Омска родственников и жен народных избранников, причем из бюджета им оплачивалось даже время, проведенное на отдыхе в других странах.

Кто помогает парламентариям В российском Федеральном собрании может быть 1240 помощников, которые являются госслужащими, 4340 – работающих по трудовому договору (контракту) и еще 24 800 человек, помогающих на общественных началах.

Скандалы, связанные с подобными злоупотреблениями, возникали и в Европе, напоминает доклад: недавно прокуратура Франции возбудила уголовное дело в отношении претендента на пост президента Франции и бывшего премьер-министра страны Франсуа Фийона, который является депутатом парламента. Ему инкриминируют оформление своим помощником жены, получавшей зарплату без фактической работы. Аналогичные подозрения выдвинуты и в отношении двух сыновей этого французского политика. В непотизме были замечены депутаты нового созыва сейма Литвы. Однако в ряде европейских стран сложилась положительная практика публикации сведений о помощниках парламентариев в интернете. «Имена трех десятков тысяч помощников, работающих от имени парламентариев, не должны скрываться. Это общественно-значимая информация, напрямую связанная с выполнением депутатами своих представительных функций», – говорит сопредседатель «Голоса» Григорий Мельконьянц. По его словам, текст доклада уже передан в обе палаты парламента.

Председатель комитета Совета Федерации по регламенту Вадим Тюльпанов говорит, что не видит принципиальных препятствий для публикации этих списков – данные о помощниках и сейчас никто не скрывает, уверен он. А злоупотребления со стороны таких людей исключены: прежде чем принять на госслужбу, их проверяют вдоль и поперек. Парламент должен быть максимально открытым, согласна председатель комитета по регламенту Госдумы Ольга Савастьянова. И если такое предложение поступило – его можно обсудить, предлагает она.