Американцев увольняют реже всего за последние 50 лет

Это не менее важно, чем создание новых рабочих мест

Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Нынешний уровень безработицы выглядит высоким на фоне числа увольнений Lucas Jackson / Reuters

В начале месяца министерство труда США отчиталось о том, что в июле в стране было создано 209 000 новых рабочих мест, а безработица снизилась до 4,3%. При этом немногие обращают внимание на не менее важный факт – вероятность увольнения американцев сейчас минимальна за последние 50 лет.