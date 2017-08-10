Американцев увольняют реже всего за последние 50 лет
Это не менее важно, чем создание новых рабочих мест
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Нынешний уровень безработицы выглядит высоким на фоне числа увольнений
Lucas Jackson / Reuters
В начале месяца министерство труда США отчиталось о том, что в июле в стране было создано 209 000 новых рабочих мест, а безработица снизилась до 4,3%. При этом немногие обращают внимание на не менее важный факт – вероятность увольнения американцев сейчас минимальна за последние 50 лет.
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