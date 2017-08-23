Академии госслужбы поручено подготовить 162 кандидата в губернаторы

Академия госслужбы подготовит к 2019 г. 162 кандидата в губернаторы Максим Шеметов / ТАСС

Академия госслужбы при президенте (РАНХиГС) подготовит 162 «высокопотенциальных руководителя для возможного выдвижения в краткосрочной и среднесрочной перспективе на должности высших должностных лиц» в 85 регионах России. Такое дополнение к государственному заданию академии содержится в опубликованном 21 августа постановлении правительства. На это РАНХиГС получит 260 млн руб., подготовка завершится в конце 2018 г., после президентских выборов, следует из документа.

Программа уже стартовала, обучение пройдут управленческие кадры высшего уровня, сказал «Ведомостям» замдиректора Высшей школы государственного управления РАНХиГС Алексей Колесников, но не стал объяснять, кого готовят. Высшими должностными лицами регионов закон называет их руководителей, так что в постановлении речь идет именно о подготовке кандидатов в губернаторы, уверены политологи Евгений Минченко и Михаил Виноградов. На вопрос, можно ли говорить о подготовке губернаторского кадрового резерва, сотрудник аппарата правительства ответил: «По сути, так и есть. Это так называемый резерв повышенной готовности для регионов».

Проект инициировала администрация президента, говорит человек, близкий к академии. Программа обучения разработана РАНХиГС, корпоративным университетом Сбербанка, Школой управления «Сколково» и Высшей школой экономики, инициатива же принадлежала РАНХиГС, администрации президента и правительству, знает собеседник в РАНХиГС, а учатся действующие руководители – заместители федеральных министров, вице-губернаторы, члены Совета Федерации, депутаты Госдумы, топ-менеджеры госкомпаний и госкорпораций.

Многие входят в президентский и федеральный кадровые резервы; их направляют учиться как руководителей высокого уровня на программу, соответствующую их статусу и уровню, отмечает он.

РАНХиГС готовит управленцев разного уровня, но постановление правительства делает подготовку региональных управленцев одним из приоритетов, считает директор Центра технологий госуправления РАНХиГС Владимир Южаков. Обучение по программе РАНХиГС не означает, что люди обязательно будут выдвинуты на высшие должности в регионах, и не обязывает президента выбирать кандидатов в губернаторы именно из этого резерва, указывает эксперт.

Гарантии выдвижения у слушателей программы действительно не будет, подтверждает собеседник «Ведомостей» в академии. При подготовке программы обучения «кандидатов в кандидаты» на высшие должности в регионах скорее всего учитывалось, что эти должности – не только административные, но и политические и люди должны принимать на себя ответственность не только перед вышестоящим руководством, но и перед избирателями, полагает Южаков.

Тренинги и для будущих, и для действующих губернаторов уже существуют, напоминает Минченко: в частности, у его консалтинговой компании есть программы, связанные с вопросами взаимодействия элит, выстраивания политической карьеры и коммуникаций с населением. Минченко не исключает масштабной ротации в губернаторском корпусе в ближайшее время: 10–15 губернаторов могут быть заменены уже ближайшей осенью. Возможна ротация и после президентских выборов – как следствие изменений конфигурации внутри властных элит, поясняет Минченко.

Программа РАНХиГС – не признак готовящейся ротации губернаторского корпуса после президентских выборов, считает Виноградов: ротация может случиться, но программа РАНХиГС скорее всего текущая подготовка управленцев. Южаков прогнозировать ротацию губернаторов не стал – слушатели программы РАНХиГС просто должны быть готовы.

Речь не о подготовке к зачистке губернаторского корпуса, а об очередной попытке хоть как-то воссоздать систему подготовки руководящих кадров, считает политолог Виталий Иванов. В позднесоветское время первыми секретарями обкомов и других органов становились специалисты, прошедшие обучение в высших партшколах, Академии общественных наук при ЦК КПСС; перспективных региональных управленцев обязательно прогоняли через эти учебные заведения, напоминает эксперт: «Дополнительное образование может увеличить компетенцию. Лучше предъявлять публике специально обученные кадры, а не непонятно кем и как отобранных людей из «президентской сотни».