«Единая Россия» предложила убрать клетки из судов

Но только для подсудимых по экономическим статьям

Д. Абрамов / Ведомости

Нахождение подсудимых по экономическим преступлениям в клетках унизительно, заранее представляет человека виновным перед обществом и это следует прекратить, заявил руководитель секретариата центра «Бизнес против коррупции» Сергей Таут на совместном заседании либеральной платформы и бизнес-платформы «Единой России» в пятницу в Москве.

Председатель комитета по конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас заявил, что этот вопрос уже изучается сенаторами и «у всех есть понимание, что с этим нужно что-то делать», но сейчас установка клеток не регламентируется законом. Клишас отметил, что в курсе ситуации и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, и руководитель Совета по правам человека Михаил Федотов, и «в ближайшее время проблема будет решена».

Участники дискуссии вспомнили, что клетки появились в российских судах во время процесса над серийным убийцей Андреем Чикатило, чтобы избежать самосуда, но прижились после окончания процесса. «Зачем в зале суда при рассмотрении экономических дел предпринимателей помещают за решетку? Что за средневековая дикость?» - заявил замсекретаря генсовета партии Евгений Ревенко.

Клетки надо оставить для подсудимых типа Чикатило или «банды ГТА», но надо дать судье возможность решать, надо ли сажать подсудимого в клетку, говорит соруководитель проекта «Комфортная правовая среда» Игорь Судец.

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Рабочая группа платформ решила также убрать дублирование административных и уголовных норм в некоторых статьях Уголовного кодекса и КоАП и дать общественным объединениям право обращаться в суды в защиту предпринимателей. Еще одна идея партийных либералов и бизнесменов – сделать к статье 159 Уголовного кодекса о мошенничестве примечание, согласно которому совершенные предпринимателем действия, направленные на получение прибыли в целях выплаты зарплаты и оплаты налогов, тарифов и аренды, мошенничеством не считаются.