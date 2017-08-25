«Единая Россия» предложила убрать клетки из судов

Нахождение подсудимых по экономическим преступлениям в клетках унизительно, заранее представляет человека виновным перед обществом и это следует прекратить, заявил руководитель секретариата центра «Бизнес против коррупции» Сергей Таут на совместном заседании либеральной платформы и бизнес-платформы «Единой России» в пятницу в Москве.
Председатель комитета по конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас заявил, что этот вопрос уже изучается сенаторами и «у всех есть понимание, что с этим нужно что-то делать», но сейчас установка клеток не регламентируется законом. Клишас отметил, что в курсе ситуации и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, и руководитель Совета по правам человека Михаил Федотов, и «в ближайшее время проблема будет решена».
Участники дискуссии вспомнили, что клетки появились в российских судах во время процесса над серийным убийцей Андреем Чикатило, чтобы избежать самосуда, но прижились после окончания процесса. «Зачем в зале суда при рассмотрении экономических дел предпринимателей помещают за решетку? Что за средневековая дикость?» - заявил замсекретаря генсовета партии Евгений Ревенко.
Клетки надо оставить для подсудимых типа Чикатило или «банды ГТА», но надо дать судье возможность решать, надо ли сажать подсудимого в клетку, говорит соруководитель проекта «Комфортная правовая среда» Игорь Судец.
Серебренникова подозревают в хищении 68 млн рублей: фоторепортаж из зала суда
Евгений Разумный / Ведомости
Режиссер Кирилл Серебренников, обвиняемый в организации хищения не менее 68 млн руб., выделенных из бюджета основанной им «Седьмой студии» на театральный проект «Платформа», доставлен в Басманный суд Москвы для избрания меры пресечения
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Ярослав Чингаев для Ведомостей
Ранее Следственный комитет подал в суд ходатайство об отправке Серебренникова под домашний арест
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Евгений Разумный / Ведомости
Кирилл Серебренников в Басманном суде
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Евгений Разумный / Ведомости
Адвокат Дмитрий Харитонов и режиссер Кирилл Серебренников (слева направо) перед рассмотрением ходатайства об избрании меры пресечения в Басманном суде
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Ярослав Чингаев для Ведомостей
Около сотни журналистов собрались у здания суда в ожидании рассмотрения ходатайства, режиссера пришли поддержать актеры и деятели культуры
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Евгений Разумный / Ведомости
Кирилл Серебренников в Басманном суде
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Ярослав Чингаев для Ведомостей
За Серебренникова готовы поручиться десятки деятелей культуры, пишет РБК. Среди них писательница Людмила Улицкая
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Евгений Разумный / Ведомости
Суд удовлетворил ходатайство следствия и поместил Серебренникова под домашний арест до 19 октября, хотя защита предлагала отпустить его под поручительство или под залог
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Ярослав Чингаев для Ведомостей
Журналист Леонид Парфенов
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Евгений Разумный / Ведомости
Представители прессы в здании Басманного суда, где рассматривалось ходатайство следствия об аресте режиссера Кирилла Серебренникова
Рабочая группа платформ решила также убрать дублирование административных и уголовных норм в некоторых статьях Уголовного кодекса и КоАП и дать общественным объединениям право обращаться в суды в защиту предпринимателей. Еще одна идея партийных либералов и бизнесменов – сделать к статье 159 Уголовного кодекса о мошенничестве примечание, согласно которому совершенные предпринимателем действия, направленные на получение прибыли в целях выплаты зарплаты и оплаты налогов, тарифов и аренды, мошенничеством не считаются.