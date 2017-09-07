Центру «Сова» грозит штраф из-за ссылки на бывших спонсоров Е. Егоров / Ведомости

В отношении центра «Сова» и его директора Александра Верховского открыто дело об административном правонарушении по ст. 20.33 КоАП — осуществление деятельности на территории России организации, которая признана нежелательной, или нарушение запретов, которые установлены за нарушение закона «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации». Нарушение этой статьи влечет за собой штраф от 5000 до 15 000 руб. для граждан и от 50 000 до 100 000 руб. - для юридических лиц.

Правонарушением прокуратура Москвы сочла то, что на сайте центра присутствуют ссылки на сайты бывших доноров «Совы» прошлых лет, в том числе американского фонда NED и фонда Сороса, внесенных в реестр нежелательных организаций. По словам Верховского, центр никогда не скрывал доноров, а указание ссылок на сайте - это «простой сетевой этикет». Сейчас с сайта «Совы» эти ссылки удалены. Сотрудники центра спросили у прокурорских работников, является ли «Сова» первой организацией, в отношении которой составлен административный протокол за такое нарушение, рассказывает Верховский: «Нам сказали, что есть судебная практика — одно дело было в Москве, одно в Самаре. В Москве были размещены на сайте материалы, а в Самаре - и материалы, и ссылки». Верховский считает, что говорить о том, что сложилась судебная практика, пока нельзя.

«Мы полагаем, что ссылка на сайт не является распространением материала, это как ссылка в книге, каталожная карточка в библиотеке. Мы ссылки уже удалили, но ведь дело, скорее всего, не закроют, хотя, по сути, инцидент исчерпан», - говорит Верховский.

Ранее «Региональный центр инноваций» из Самары был оштрафован Ленинским районным судом города на 50 000 руб. за хранение и распространение информационных материалов, которые издаются нежелательной в России организацией. Они также указали на своем сайте гиперссылки на сайты нежелательных организаций.

Пока это единичные случаи, говорит правозащитник Павел Чиков: «Интересно, что инициатором стала прокуратура, а не Минюст, как следовало ожидать. Минюст после увольнения [первого замминистра юстиции Сергея] Герасимова снижает репрессии, а прокуратура готова их перехватить. Видимо, идет апробация новой статьи Административного кодекса и формирование правоприменительной и судебной практики. Если в Москве суд не поставит этой попытке блок, то практика распространится на всю страну». Под действие статьи может попасть любая организация, полагает эксперт: «Это напоминает случаи изъятия из библиотек книг, изданных фондом Сороса». По словам Чикова, главный риск в том, что после двух административных правонарушений нарушителям грозит уголовная ответственность.