Муниципалитеты Москвы сильно потратились на праздники

Потому что к более серьезным закупкам их не допускают

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В существующем виде местное самоуправление Москвы неэффективно, делают вывод авторы доклада Евгений Разумный / Ведомости

Больше всего московские муниципалитеты тратят на праздники и фестивали, следует из доклада Центра антикоррупционной политики партии «Яблоко», проанализировавшего госзакупки местного самоуправления старой Москвы за последние три года. В ходе реформы муниципалитетов в 2013 г. органы местного самоуправления в Москве потеряли многие полномочия и сейчас исполняют в основном декоративные функции, подчеркивают авторы доклада. Бюджеты муниципальных округов складываются из поступлений от столичного бюджета и отчислений от местных налогов.

Общая стоимость совершенных муниципалитетами закупок за три года составила свыше 2,2 млрд руб., подсчитали в «Яблоке». Почти 40% из них – около 869 млн руб. – они потратили на услуги по организации праздников и фестивалей, еще 257 млн руб. – на аренду служебных авто и проездные для депутатов. Медиакоммуникации (интернет-сайты и районные газеты) обошлись муниципалитетам в 233 млн руб., почти столько же стоило лечение чиновников и их семей (см. график). Остальные закупки эксперты отнесли к разделу «другие расходы»: это покупка компьютерных программ, канцелярских товаров, билетов в театр, оплата коммунальных услуг, содержание спортивных площадок и т. п.

«Праздничная» часть расходов весьма разнообразна. Например, совет депутатов Ново-Переделкино заплатил 510 000 руб. за организацию комплекса интерактивных площадок и программ, посвященных проведению праздника «Дети в гостях у патриарха». Аппарат совета депутатов Якиманки в конце 2014 г. потратил 475 000 руб. на «Зимние потешки» для жителей района. В Рязанском муниципальном округе на мероприятие по «военно-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию граждан» под названием «Славься, казачество Рязанки! Подвиг казачества в годы Великой Отечественной войны» в 2016 г. было выделено 675 000 руб. Подобных закупок муниципальные округа осуществляют десятки в год, отмечается в докладе.

Лидером по расходам на праздники стал Пресненский муниципальный округ, за три года потративший на развлекательные мероприятия почти 30 млн руб. Каждый четвертый округ (31 из 125) тратил на праздники больше половины своего бюджета, а лидируют по этому показателю Северное Медведково (расходы на праздники составили 77,8% от общих трат), Теплый Стан (77,3%), Марьино (76,9%) и Лианозово (75%). А вот в муниципальном округе Восточный на праздники не потратили ни копейки, зато половину всего бюджета (2,7 млн из 5,5 млн руб.) составили расходы на транспорт для местных чиновников. Рекордсменом по затратам на лечение стал муниципалитет Щукино (на это ушло 8 млн из 55 млн руб.). При этом зачастую контракты на лечение достаются частным медцентрам, замечают эксперты, – например, в Хамовниках 3,6 млн из муниципального бюджета получили фирмы, связанные с местными депутатами от «Единой России».

В существующем виде местное самоуправление Москвы неэффективно, делают вывод авторы доклада. По их мнению, советы депутатов должны получить инструменты контроля над управами и их бюджетом для решения вопросов местного значения.

Председатель совета муниципальных образований Москвы Владимир Дудочкин сказал «Ведомостям», что не готов комментировать результаты исследования.

На самом деле такая структура расходов объясняется не любовью муниципалитетов к праздникам, а очень узким коридором их возможностей, объясняет депутат и глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов, по другим статьям бюджета тратить деньги они просто не могут. Например, есть довольно внушительная статья расходов «Социально-экономическое развитие», но закупки по ней проводит уже ГБУ «Жилищник». Исторически так сложилось, что местное самоуправление в Москве находится в ущемленном состоянии, у него практически нет самостоятельных полномочий, констатирует Свиридов. Но если депутаты из числа местных жителей, то они вряд ли проголосуют за невыгодные для района решения, добавляет он. Поэтому в Таганском на праздники тратят не более 10% бюджета, а от машины Свиридов отказался. Свою газету округ издает, а депутаты следят, чтобы она доходила до жителей.

В Москве сложилась совершенно уродливая система местного самоуправления, построенная на презумпции абсолютного недоверия к местному самоуправлению, считает председатель московского «Яблока» Сергей Митрохин. Под предлогом единства городского хозяйства оно лишено практически всех полномочий. Ситуацию следует исправлять, уверен Митрохин, управы необходимо ликвидировать, а решением вопросов местного значения должны заниматься муниципалитеты.