Саакашвили удалось прорваться на территорию Украины

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко сопровождала Саакашвили к границе Украины Алексей Витвицкий / РИА Новости

Бывший глава Одесской облгосадминистрации и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили сумел прорваться на территорию Украины. Сторонники помогли ему прорвать оцепление силовиков на пропускном пункте «Шегини» на польско-украинской границе, передает «РИА Новости».

Активисты и соратники Саакашвили, прорвав оцепление пограничников, вбежали внутрь пропускного пункта. В окружении соратников Саакашвили проследовал на территорию Украины. Политик заявил, что намерен отправиться во Львов и обратиться в суд для защиты своих интересов.

Михаил Саакашвили с утра воскресенья пытался попасть на Украину. Он сел в Польше в поезд «Интерсити» до Киева в сопровождении политиков, украинских депутатов и журналистов. Поезд задержали в польском Перемышле.

Как сообщил бывший украинский народный депутат Егор Фирсов, который сопровождал Саакашвили, поезд так и не отправился, пассажирам предложили поехать на территорию Украины на автобусах. Им объявили, что поезд не поедет, пока из него не выйдет человек, которому запрещен въезд на Украину.

По словам депутата Юрия Деревянко (фракция «Батькивщина»), никакого запрета на въезд на Украину Саакашвили по состоянию на вечер субботы не было. Сам Саакашвили заявил, что поезд не отправляется по приказу украинского президента Петра Порошенко. По его словам, польские пограничники пропустили его через границу, но предупредили о «проблемах» на украинской стороне.

Саакашвили пытался въехать на Украину на автобусе, но украинские пограничники и сотрудники СБУ заблокировали пункт пропуска «Шегини», встав живой цепью. Перед ними собралось несколько десятков сторонников Саакашвили, в том числе ряд депутатов Верховной рады.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства из-за недостоверных данных, якобы поданных при получении паспорта. Политик на тот момент находился в США, позднее посетил Польшу, Литву и Венгрию, заявив о намерении вернуться на Украину 10 сентября. Киев заявил, что изучает запрос Грузии об экстрадиции экс-президента.

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