Саакашвили удалось прорваться на территорию Украины

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко сопровождала Саакашвили к границе Украины
Алексей Витвицкий / РИА Новости
Бывший глава Одесской облгосадминистрации и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили сумел прорваться на территорию Украины. Сторонники помогли ему прорвать оцепление силовиков на пропускном пункте «Шегини» на польско-украинской границе, передает «РИА Новости».
Активисты и соратники Саакашвили, прорвав оцепление пограничников, вбежали внутрь пропускного пункта. В окружении соратников Саакашвили проследовал на территорию Украины. Политик заявил, что намерен отправиться во Львов и обратиться в суд для защиты своих интересов.
Михаил Саакашвили с утра воскресенья пытался попасть на Украину. Он сел в Польше в поезд «Интерсити» до Киева в сопровождении политиков, украинских депутатов и журналистов. Поезд задержали в польском Перемышле.
Как сообщил бывший украинский народный депутат Егор Фирсов, который сопровождал Саакашвили, поезд так и не отправился, пассажирам предложили поехать на территорию Украины на автобусах. Им объявили, что поезд не поедет, пока из него не выйдет человек, которому запрещен въезд на Украину.
По словам депутата Юрия Деревянко (фракция «Батькивщина»), никакого запрета на въезд на Украину Саакашвили по состоянию на вечер субботы не было. Сам Саакашвили заявил, что поезд не отправляется по приказу украинского президента Петра Порошенко. По его словам, польские пограничники пропустили его через границу, но предупредили о «проблемах» на украинской стороне.
Саакашвили пытался въехать на Украину на автобусе, но украинские пограничники и сотрудники СБУ заблокировали пункт пропуска «Шегини», встав живой цепью. Перед ними собралось несколько десятков сторонников Саакашвили, в том числе ряд депутатов Верховной рады.
Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства из-за недостоверных данных, якобы поданных при получении паспорта. Политик на тот момент находился в США, позднее посетил Польшу, Литву и Венгрию, заявив о намерении вернуться на Украину 10 сентября. Киев заявил, что изучает запрос Грузии об экстрадиции экс-президента.
10 цитат Михаила Саакашвили
Украинское фото
«Какая разница, кто будет обманывать украинцев – Порошенко или Янукович. Кто будет грабить украинцев – Юра Енакиевский или Кононенко», – заявил Саакашвили в выступлении сегодня, 7 ноября, где он объявил об отставке с поста губернатора Одесской области (видео выложено в Facebook политика)
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Архип Верещагин / ТАСС
«Деньги придут, и мы их опять съедим. Нет смысла на этом сидеть. Мы в Грузии отказались от МВФ очень быстро. У нас тоже была военная ситуация, мы отказались. Страна должна стоять на своих двух, а не двигаться на костылях. На костылях далеко не уйдешь», – подчеркнул Саакашвили необходимость отказа от помощи международной финансовой организации в августе 2016 г. (цитата по "РИА Новости")
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Shakh Aivazov / AP
«В Одессе мэр Труханов - это просто бандит», - заявил Михаил Саакашвили в конце октября этого года в эфире телеканала NewsOne, добавив, что у городского головы есть покровители в администрации президента
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Sergei Grits / AP
«Что остановило Путина в 2008 г.? Реакция Америки. Они прислали к нам самый большой ракетоносец, у которого было достаточно оружия, чтобы уничтожить всю российскую авиацию и весь российский флот», - заявил Саакашвили в 2014 г. в интервью руководителю проекта Gordonua.com Дмитрию Гордону
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Архип Верещагин / ТАСС
«Наш главный экспорт в Россию не вино, а "воры в законе" и другие криминальные элементы», - подчеркнул Саакашвили, выступая на церемонии открытия нового здания МВД в Тбилиси в 2009 г. (цитата по «Интерфаксу»)
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PhotoXPress
«Все мы хотим, чтобы Медведев что-то собой представлял <...> В России традиционно были президенты, лишенные веса. Надеюсь, Медведев не <...> Калинин». По словам Михаила Саакашвили, «он не самоубийца», чтобы враждовать с Россией, но проблема в том, что сейчас ею управляют Путин и ФСБ. Об этом Саакашвили заявил изданию Le Mond, будучи президентом Грузии, в 2010 г.
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AP
«Я и мои друзья приходим на государственную службу не за деньгами, и вообще – служба обществу всегда важнее, чем деньги». Губернатор Одесской области сообщил в июне 2015 г., что его зарплата в США перед назначением на этот пост составляла почти $200 000 в год
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Денис Гришкин / Ведомости
Владимир Путин зашел туда, откуда целым не выходят, поэтому в России нет перспектив, заявил экс-президент Грузии в эфире телеканала «Украина» в августе 2014 г., комментируя события на юго-востоке Украины
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Irakli Gedenidze / AP
«Я не собираюсь принимать участие в этом фарсе и становиться предметом напряженности отношений между Грузией и ее партнерами». В июле 2014 г. экс-президент Грузии не приехал на допрос в Тбилиси, где против него было начато расследование по уголовному делу о превышении должностных полномочий
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Irakli Gedenidze / Reuters
«Грузия сегодня флагман борьбы демократии, и если мы проиграем, то абсолютное зло победит добро, и мы этого не можем допустить. Мы защищаем наше будущее, но мы защищаем добро, и вперед нас будет вести Святой Георгий! Наша победа будет окончательным поражением зла», - подчеркнул Саакашвили в мае 2008 г. на съезде правящей партии страны (цитата по «Интерфаксу»)