Власть
Статья опубликована в № 4406 от 13.09.2017 под заголовком: Лишняя треть

Эксперты назвали самых эффективных депутатов Госдумы

Более трети народных избранников не участвуют в написании законов

Накануне осенней сессии нижней палаты парламента близкий к руководству Думы фонд ИСЭПИ на основе практики весенней сессии составил рейтинг законодателей. Самым успешным депутатом с большим отрывом стал единоросс и председатель комитета по законодательству Павел Крашенинников (см. график). Всего в рейтинг попали 282 депутата из 447, набравшие в ходе сессии баллы за активность и результативность (председатель Госдумы Вячеслав Володин не учитывался). Среди первых 50 оказались сразу 10 новичков, лучшие из них – эсер Олег Николаев и единоросс Дмитрий Морозов. Более трети депутатов (165 человек) не внесли ни одного законопроекта. Сильный отрыв Крашенинникова от других депутатов связан с тем, что он единолично курирует темы повышения качества законодательного процесса, наследственного права, регулирования авторских прав. Во вторник на совете Думы по инициативе Крашенинникова было принято решение о перераспределении полномочий его комитета в пользу других. Комитет по регламенту займется выборами депутатов, парламентским контролем и статусом депутатов, комитет по развитию гражданского общества – гражданством и миграцией. Комитет по безопасности – деятельностью судебных приставов, а в ведение комитета по вопросам семьи переходят вопросы опеки.

Правительство все равно пока остается основным автором принимаемых законов. Хотя в общем объеме принятых хотя бы в первом чтении законопроектов доля инициатив кабинета снизилась с 71% в первые месяцы работы Госдумы до 56% в прошедшую сессию. Доля одобренных депутатских законопроектов вернулась к показателям предыдущего созыва (почти 30% от принимаемых). Вырос уровень консенсусного голосования за принимаемые законопроекты: в первом чтении показатель увеличился до 74% от числа одобренных инициатив (в предыдущие сессии был на уровне около 62%). Больше всех при принятии в первом чтении сопротивляются эсеры, но во вторых чтениях лидером протестного голосования оказалась КПРФ.

В Думе стало больше коллективного законотворчества, когда под инициативой подписываются несколько депутатов, группа или вся фракция: самыми активными в таких инициативах остаются единороссы, на втором месте – коммунисты, которых авторы рейтинга упрекают в отставании от других оппозиционных фракций по числу подготовленных законопроектов. Впервые проанализирована эффективность освещения законопроектов в соцсетях: сейчас там имеют аккаунты 307 парламентариев, на первом месте по количеству публикаций единоросс Марина Беспалова, на втором – ее однопартиец Ильдар Бикабаев, а на третьем – эсер Федот Тумусов.

В первом полугодии 2017 г. ведущими темами законотворчества стали ЖКХ, капремонт, жилищные права граждан и поддержка отдельных категорий граждан. Таким образом, парламентарии вернулись к наиболее социально значимым вопросам, которые ставят перед ними избиратели в регионах, объясняет председатель совета директоров ИСЭПИ Дмитрий Бадовский. В весеннюю сессию 2015 г. активность или результативность продемонстрировали 318 депутатов, при этом в рамках той сессии, например, 15,4% законодательных инициатив возвращались или отзывались – «качество было не очень», говорит Бадовский. Рост КПД депутатских инициатив связан с тем, что в Госдуме текущего созыва почти в 2 раза чаще встречается практика совместного законотворчества между фракциями либо в соавторстве с Советом Федерации и регионами, чем в предыдущем составе депутатского корпуса, объясняет Бадовский. Одной из проблем, доставшихся в наследство Госдуме седьмого созыва и не решенной в первые месяцы ее работы, было злоупотребление практикой ускоренного одобрения законопроектов. Но в первом полугодии 2017 г. после принятия специальных поправок в регламент Госдумы эта практика была сведена к минимуму, напоминает Бадовский. «Раньше сырых депутатских законопроектов было довольно много, доходило почти до 20%. Сейчас таких стало меньше, отзывается и возвращается депутатам только 5% их инициатив. Это и свидетельствует о том, что качество проработки законопроектов растет», – уверяет он.

У нового руководства есть тренд на уборку информационного мусора и улучшение репутации Госдумы, сейчас все законодательные ноу-хау стал озвучивать Совет Федерации, говорит политолог Александр Кынев. Но и раньше, и сейчас принимаются проекты, исходящие от исполнительной власти, – ситуация радикально не изменилась, считает он. Понятно, что многие законопроекты, которые вносят депутаты, все равно приходят через правительство, а депутаты выполняют роль почтальона, хотя их собственный авторитет растет. Стремление улучшить имидж не означает, что депутаты стали самостоятельными, законопроектная деятельность остается сложным межведомственным процессом согласования, заключает Кынев.

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