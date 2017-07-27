Работа депутатов Госдумы стала более заметной обществу

Депутаты Госдумы становятся заметнее Андрей Гордеев / Ведомости

Средний уровень эффективности работы Госдумы динамично растет и является довольно высоким, говорится во втором интегральном рейтинге «Коэффициент полезного действия депутата», подготовленном политологами Дмитрием Гусевым и Алексеем Мартыновым. По сравнению с первым исследованием в марте почти у всех депутатов вырос итоговый интегральный показатель: они стали активнее работать, участвовать в дискуссиях, обсуждениях законопроектов, слушаниях, считают эксперты. Они также зафиксировали сокращение разрыва между группой лидеров и остальными парламентариями за счет увеличения интенсивности работы большинства новых депутатов. В рейтинг не были включены председатель Госдумы Вячеслав Володин (по мнению экспертов, он имеет «неоспоримые преимущества») и лидеры фракций.

Первые три места в рейтинге заняли зампреды Госдумы от «Единой России» Сергей Неверов, Ирина Яровая и Петр Толстой (единственный новичок в первой десятке). Всего в топ-10 вошли шесть единороссов, три эсера и один член ЛДПР (см. таблицу). Коммунистов в первой десятке нет, лучший из них – Николай Коломейцев – занимает 12-ю строчку.

Исследование проводилось с октября 2016 г. по июль 2017 г., интегральный рейтинг составлялся из четырех неравновесных показателей: индекс народного голосования (возможности мобилизовать сторонников), индекс активности в Думе (законотворчество), индекс медийности (число упоминаний в медиа) и экспертный индекс работы в регионе (включая работу в соцсетях и интернете). Учитывались также оценки пользователей на сайте «Депутат.клуб».

Средний рейтинг вырос за счет оценок экспертов, которые начали оценивать работу в соцсетях, объясняет Гусев, – например, один из лидеров роста – единоросс Евгений Ревенко (54-е место) очень активен в интернете, как и его коллега по фракции Николай Николаев (13-е место). При этом одномандатников в топ-50 второго рейтинга оказалось меньше, отмечает он: «Списочники более активны, они выступают с федеральной повесткой. Одномандатники выпали, потому что у них нет медийности по федеральной повестке». Зато выросли показатели депутатов, принимавших активное участие в прохождении резонансных законопроектов и публичных слушаниях по ним, добавляет Гусев: например, Толстой – благодаря реновации, Ревенко – за счет обсуждения курортного сбора.

Есть ощущение, что это исследование – пиар руководства Госдумы, очень мотивированный доклад, направленный на создание благоприятного имиджа нижней палаты, считает политолог Александр Кынев. По его мнению, методика исследования непрозрачна: «Депутатов оценивают политтехнологи, которые даже не живут в их регионах, к тому же политтехнологи – ангажированные люди, поэтому нет ощущения, что оценивали независимые эксперты. По тем данным, которые есть у нас, деятельность депутатов по-прежнему крайне мало заметна повсеместно, медийно одномандатники не присутствуют в регионах никак». Оценивать депутатов по законотворческой деятельности тоже странно, так как не секрет, что многие из них являются не реальными авторами, а лишь «почтальонами», говорит эксперт.

Итоги исследования производят двойственное впечатление, отмечает политолог Михаил Виноградов: «Самое интересное – середина списка: те, кто не потерялся в новой Думе, но все же не имеет возможности достичь достаточной степени узнаваемости. Конкуренция с их стороны была бы полезной, поскольку присутствие в первой тройке карикатурных фигур типа Яровой и Толстого выглядит не более респектабельным, чем если бы медийно доминировали условные Мизулина и Милонов». Главное – депутатам показывают, что их замечают, это может показывать им небезнадежность медийного присутствия, говорит эксперт. По его мнению, говорить о перепозиционировании депутатского корпуса или о росте узнаваемости одномандатников все же было бы преувеличением – существенного запроса на роль депутата не наблюдается. «Депутат в глазах граждан прежде всего – надводная часть истеблишмента, а не посредник между гражданами и лицами, принимающими решения», – объясняет Виноградов. Кроме того, депутаты осознанно принимают необходимость пребывания в тени спикера и (в меньшей степени) лидеров фракций.