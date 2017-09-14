Прокремлевские эксперты дали совет оппозиции, как победить «Единую Россию»

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Если бы единые кандидаты были выдвинуты оппозицией в регионах, где состоялись конкурентные выборы губернаторов, эти кампании могли завершиться вторыми турами, полагает эксперт Евгений Разумный / Ведомости

Коалиционный сценарий, когда представители разных партий идут на выборы одной колонной, совершенно очевидно успешен в борьбе с партией «Единая Россия»; возможно, наступило время, когда оппозиция могла бы выдвинуть единых кандидатов на выборах, заявил в среду руководитель экспертного совета близкого к Кремлю ЭИСИ Глеб Кузнецов. Он и другие политологи проанализировали в среду итоги состоявшихся 10 сентября региональных и муниципальных выборов в Фонде развития гражданского общества (ФоРГО).

Коалиционная модель уже хорошо показала себя на муниципальных выборах в Москве, где собранной бывшим депутатом Госдумы Дмитрием Гудковым, партией «Яблоко», движением «Солидарность» и другими политическими силами коалиции удалось стать второй по количеству депутатских мандатов после единороссов, опередив КПРФ и другие парламентские партии, напомнил Кузнецов. Если бы единые кандидаты были выдвинуты оппозицией в регионах, где состоялись конкурентные выборы губернаторов, эти кампании могли завершиться вторыми турами, полагает эксперт. По его мнению, единые кандидаты могли, к примеру, изменить ситуацию в Кировской и Томской областях, где победили выдвиженцы Кремля Игорь Васильев и Сергей Жвачкин, а вторые места заняли коммунист Сергей Мамаев и представитель ЛДПР Алексей Диденко. Способность оппозиции вступать в коалиции могла бы изменить и политическую систему России в целом, считает Кузнецов.

Московский вариант 177 депутатов, по уточненным данным избирательных комиссий, избраны в Москве от «Яблока», а всего «проект Гудкова» поддерживал 267 избранных в муниципальные советы депутатов

Московская оппозиционная коалиция Гудкова объединилась под проект, и теперь ей предстоит первый серьезный экзамен: договориться об избрании руководителей своих советов в тех районах, где у единороссов нет квалифицированного большинства, отмечает руководитель ФоРГО Константин Костин. Единороссы не раз бывали в меньшинстве и всегда были готовы к компромиссам и договоренностям, «так как понимают, что главное – избиратель», отмечает Костин. Заинтересована в переговорах и исполнительная власть – нужно говорить с ней, а также с избирателями и лишь потом принимать решения, советует эксперт. Если коалиция Гудкова сумеет просуществовать в течение года, до ближайших выборов мэра Москвы, единороссы помогут Гудкову собрать подписи муниципальных депутатов, чтобы получить право участвовать в выборах, уверен Костин. Впрочем, для либеральных политиков долговременные союзы обычно невозможны, отмечает Костин. Действительно, признаки конфликта проявились в московской коалиции прямо в среду: после отказа Гудкова от вызова на дебаты руководитель московского отделения «Яблока» Сергей Митрохин заявил в Twitter об утрате Гудковым шансов на выдвижение в мэры Москвы от «Яблока».

Скептичен в отношении возможности коалиционных договоренностей между политиками в России и политолог Евгений Минченко: «В России большая проблема с культурой компромисса. Начиная с детского сада, воспитанным в русской и советской культуре людям важнее доказать свою правоту, чем договориться». Не верит в будущее коалиционной модели в России и политолог Константин Калачев. По его мнению, возможно лишь объединение политиков, находящихся на одном политическом фланге, а коалиция, к примеру, между КПРФ и ЛДПР невозможна.